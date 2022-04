El patrimonio de Avilés que tiene dos vidas

La próxima recuperación del edificio del café Colón, adelantada por LA NUEVA ESPAÑA, devuelve a los avilesinos la memoria de vidas antiguas de elementos patrimoniales tan destacados como la fábrica de camisas Camino, en el Carbayedo, o la antigua banca Maribona. Y también las vidas venideras: los vecinos claman para que la quinta de Pedregal acoja el prometido museo de la Memoria Democrática. O el gasómetro de baterías indultado. Son infinitas las ideas para esta infraestructura:la penúltima, el museo del cañón de Avilés.

De edificio bien, a hotel profesional; de café señorial “a la mejor sidrería de Asturias”. Y todo, en el entorno de la futura plaza de Pedro Menéndez, la que terminará de unir la villa del Adelantado con su barrio de pescadores, empeño iniciado a finales del siglo XIX y que en pocos meses cobrará nueva forma: parque remozado, plaza sin fuente y nueva vida aposentada y no de paso.

Sucedió también en el Carbayedo. Allí está desde hace doce años la Factoría Cultural, que es un centro artístico para aprendices de alfareros, para músicos en prácticas y para artistas de todo pelaje. Pero no siempre se dedicó a la creación. A mediados de los cincuenta la empresa Confecciones Camino estableció allí su fábrica de camisas. El último ejemplo de una industria textil en la comarca.

El edificio del Gran Hotel, en la calle de Émile Robin, hace casi un siglo que no aloja turistas: es uno de los edificios señoriales de la villa. Juan Carlos de la Madrid lo coloca en el tiempo en que Avilés quiso ser Santander o San Sebastián y ofrecer baños de ola a señores de Madrid huyendo de las calores de la meseta. Contó en su inauguración con 80 habitaciones, 16 de ellas con cuarto de baño y teléfono propio y un comedor para 400 comensales. El precio por noche no estaba mal: a partir de 10 pesetas por pensión completa. El hotel no duró más allá de ocho años. En junio de 1925 lo compró Eduardo Hidalgo. Y desde hace dos décadas y pico acoge viviendas de lujo que guardan, sin embargo, recuerdo de “Aquellos maravillosos baños” (que es el título del historiador donde se analiza el deseo señorial de los avilesinos).

El colegio Palacio Valdés nació como Instituto de Secundaria: el primero de la villa. El alcalde López Ocaña fue el que pidió al Directorio de Primo de Rivera la construcción de un centro de Secundaria en Avilés. Fue en 1928. Hasta 1932, ya con la República, no hubo edificio (lo levantó, supermoderno, Enrique Rodríguez Bustelo). El Carreño Miranda antes de estar en Cervantes estuvo en la avenida de Portugal. Y ahí sigue, pero transformado en colegio de Primaria.

La antigua banca Maribona –el banco de los hermanos indianos más preclaros del concejo– está en la calle de la Cámara y quebró en 1936. Y habiendo dejado a medio Avilés de hace nueve décadas a dos velas no ha oxidado su memoria. En 1932, por ejemplo, fue desvalijada a tiro limpio. El edificio cobró vida nueva de la mano de Caja Asturias y sus sucesivas encarnaduras.

Los edificios que claman nuevas vidas son la Quinta de Pedregal –la compró el industrial José Luis García Arias a los herederos de Pedregal–, que fue checa y centro de torturas tras la caída de Avilés. El Principado tiene que encontrar una sede para un museo de la memoria y la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos cree que este un buena sede. La segunda vida es la que espera el gasómetro indultado.