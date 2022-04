Un avilesino viaja a Ucrania con material médico y para traer refugiados a España

Tardaron 41 horas en llegar a la frontera entre Rumanía y Moldavia, en el sur de Ucrania. Son 19 personas: 16 de ellas, voluntarios de las organizaciones no gubernamentales (ONG) Policía Amigo y Asociación para el Cuidado de la Infancia (ACI) y el resto, conductores de autobús profesionales. Viajaron cargados de medicamentos, material de enfermería, comida, abrigos y mantas. Cinco furgonetas y un autobús. Anoche seguían en Moldavia. Quieren volver a España con 72 refugiados: todas las plazas que tienen disponibles. Uno de los voluntarios es el avilesino Alberto Grijalbo, que atiende la llamada telefónica de LA NUEVA ESPAÑA en medio de la república del Dniester. Las dos organizaciones tienen contacto con los ucranianos que piensan traer para España. “Casi todos están en la capital, pero también por todo el país”, cuenta Grijalbo. O sea, llegar, descargar, y recorrer medio país para regresar “en cuanto sea posible” a España.

Alberto Grijalbo mostró su disposición a ayudar a los ucranianos que habían logrado escapar de la guerra. “Les dije que conducía hasta allí, que lo me pidieran”. Y las dos organizaciones organizaron una expedición. “Salieron de Málaga y de Cúllar, que es un pueblo de Granada. Me uní a ellos en Madrid y nos pusimos en marcha”, cuenta el avilesino. “No paramos en todo el camino: sólo para cambiar de conductor”, cuenta con el manos libres conectado. La idea era ir hasta Moldavia. Y descargar allí. “Nos dijeron, sin embargo, que no era seguro”. Así que la expedición se detuvo en Rumanía. Las organizaciones querían entregar el material que traían a tres hospitales. Grijalbo se guarda mucho de descubrir sus nombres. “No es seguro”, se disculpa. A Rumanía, que es miembro de la Unión Europea, se acercó un tráiler de los hospitales. Descargaron el autobús, las furgonetas. Y el camión emprendió trayecto a la zona de la guerra.

Sin carga, la expedición de la que forma parte Grijalbo pudo entrar en el país. Y ayer, cuando recibió la llamada de este periódico, por ahí andaban. Habían salido el día 1 de abril: en un fin de semana habían cruzado Europa entera. “En medio de un puerto nos cayó la nevada del siglo. La estábamos esperando, pero detuvo la expedición cerca de dos horas: había que poner cadenas”, cuenta. “La verdad es que el trayecto ha sido duro. Sólo pudimos dormir una noche en una cama, pero lo volvería a hacer. Ha sido una experiencia muy enriquecedora. No puedes evitar emocionarte”, confiesa. Sobre todo cuando entregaron el material que habían cargado en España. Ahora sólo les queda regresar al país. Y empezarán ya mismo.