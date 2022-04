Luanco acicala sus imágenes de Semana Santa

La Semana Santa de Luanco lucirá este año sus mejores galas. No es para menos, afirma el párroco, José Antonio Alonso, ya que los dos años de pandemia han servido para “hacer un lifting” a varias de las imágenes que procesionarán la próxima semana por las calles de la capital gozoniega. “Recuperaremos la normalidad esperada en la Semana Santa y con las imágenes restauradas”, afirma orgulloso el cura luanquín, consciente de que durante los días de recogimiento “todo lucirá más bonito”. “El pueblo tiene muchas ganas, está ilusionado y ahora, solo miramos a las nubes para que el tiempo nos respete”, añade.

La Virgen del Rosario, que procesionará de luto en el paso de Los Callandinos (Viernes Santo) y el de Resurreción, ha pasado por un taller de restauración recientemente para su limpieza y barnizado. Algo similar a lo que le ocurrió al Cristo Yacente, que tras una ardua labor de los restauradores “recuperó toda su policromía” y recibió además dos capas de barniz para su protección, todo ello hace unos dos meses. La imagen de la Virgen de La Dolorosa, que junto al Cristo Yacente saldrán a la calle el día del Santo Entierro, lucirá “completamente renovada su corona de plata”. El Cristo resucitado también ha sido mejorado, explicaron tanto el párroco de Luanco como el historiador local, Ignacio Pando García-Pumarino.

El acto religioso más inmediato será el del Domingo de Ramos. “Volveremos al muelle como siempre, ya tenemos todo preparado para bendecir los ramos en la rula”, señaló el párroco que se refirió además a la procesión de La Venia, la del Domingo de Resurrección y que es quizá la más popular de Luanco por su vinculación con la tradición marinera. Ese paso que culmina en la playa de La Ribera con el abanderado César Menéndez y el reencuentro entre la Virgen y su hijo resucitado. “Todo está a punto para La Venia, es más, ya he visto a César entrenando en la playa con la bandera y realizando los últimos ensayos sobre las seis de la mañana para no que le moleste nadie. Es todo un profesional”, señaló el párroco, que confía en que la próxima Semana Santa marque el principio del fin de la nueva normalidad y no haya que suspender “nunca más” ninguno de los actos religiosos que forman parte de la identidad de Luanco.