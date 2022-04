El perfil más humano de “Quini”

Enrique Castro, “Quini” era un “fuera de serie” dentro del campo de fútbol y también fuera de él. Le “escondió” el Porsche que Ferrero había comprado a mediados de los años setenta en Mareo, se perdía para hablar con carteros y trabajadores “donde cuadrara” y “hasta un encofrador le pidió trabajo en Barcelona en un bar de Logrezana”.

Sus amistades le guardan un gran cariño y mantienen en su memoria anécdotas que demuestran que detrás de este futbolista que lo fue todo en el Sporting, el Fútbol Club Barcelona y la Selección española había un “trasto, una persona solidaria, con sentido del humor, picardía y con una gran empatía”. Ese repaso corrió a cargo de dos de sus amistades, el empresario José Luis Zapico que compartió equipo, el Bosco Ensidesa, con el “9”, y Abilio Álvaro Azofra, secretario comarcal de UGT, que siendo juvenil compartió vestuario con Quini en el primer equipo del Sporting. El acto se desarrolló en el café bar Ébano, en Versalles, sede de una peña del club gijonés y contó con la participación del hijo de “El Brujo” Enrique y su hermano pequeño, Falo.

“La parte deportiva de ‘Quini’ la conoce todo el mundo, la humana, no. Recuerdo que cuando yo estudiaba en Madrid, cada vez que venía con la Selección o el Sporting venía a verme, cada vez que había una discusión siempre hacía de pacificador como una que hubo entre un entrenador y su hermano, Castro”, indicó Zapico, que recuerda que “Quini” le contaba que no tenía buena relación con el entonces seleccionador nacional Ladislao Kubala y decía “que no se atrevía a mandarle para la cama” en las concentraciones. Con humor y con simpatía, “El Brujo” no dudaba en pararse en mitad de la carretera “a echar una mano en accidentes” sin presentarse y a prestar un Renault 21 de color blanco “lleno de gasolina” para que el equipo de fútbol sala Autos Gómez, en el que jugaba Azofra, llegara a tiempo a Madrid para tomar un vuelo con destino a Canarias.

El acto en el Ébano de ayer sirvió para mantener vivo en el recuerdo de “un grande”, una persona que “ya merecía este homenaje hace años”. “Era un hombre que unía, allá donde estuviese y eso hace falta”, concluyó José Luis Zapico.