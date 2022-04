Rodrigo Cuevas quería un Casio

Con 8 años, Rodrigo Cuevas pidió a los Reyes Magos un Casio CTK 510. Los de Oriente, aquel año, no se lo trajeron. Pero, en cambio, recibió otro con muchos menos sonidos para tocar música más seria. Así se “enganchó” al piano: primero en el Conservatorio de Oviedo y, luego, en la Escuela Superior de Música de Cataluña. Punta de lanza del electrocuplé, sex symbol de la copla y artista total, Rodrigo Cuevas (Oviedo, 1985) es un fenómeno de las artes escénicas lo mismo que de la comunicación en su más vasto sentido cuyo desarrollo profesional continúa en una sostenida progresión, como explica en su web su representante, Carlos Barral. Ayer Cuevas estuvo en Avilés. Participó en una charla conducida por el periodista Nacho Poncela enmarcada en la Semana cultural del Conservatorio Julián Orbón.

Primer mensaje: “La mayoría de las personas que llegan al Conservatorio no tienen nada claro qué les gusta: con 12 años están ahí porque los metieron sus padres y no tienen mucha idea de lo que están haciendo. Yo creo que a esa edad se deben tomar las cosas como un juego, y la enseñanza en el Conservatorio es algo más parecido a la Universidad, muy enfocada no tanto al disfrute de la música como a convertirte en profesional”. Rodrigo Cuevas tuvo la fortuna de encontrar en el piano un juego. “Yo estaba superenganchado al piano y para mí esa enseñanza era como un juego, pero para otros que no les entraba como un juego era un sufrimiento”.

Cuevas cuenta con formación musical académica: grado medio de piano y estudios de tuba en el Conservatorio de Oviedo además de tres años de Sonología en Barcelona. De forma paralela se fue interesando por las músicas del mundo, el cabaret y el circo, y comenzó a estudiar tuba. Pero la verdadera revelación se produjo, explica en su página, cuando fue a vivir a una pequeña aldea del interior de Galicia, donde entró en contacto con la música tradicional más pura “gracias a mis vecinas pandereteiras”.

Para Cuevas no estaría de más, por ejemplo, que estudiantes de piano en el Conservatorio tengan conocimiento de música tradicional y, así, “mayor variedad, mayor abanico de conocimientos y modos de entender el arte musical”. “Hay músicos que tocan piezas de hombres europeos de hace cien años o más y se pierden que hay música hecha por mujeres, hecha en otros continentes, en otros estilos... Se trata de enriquecer un poco, porque es un prisma muy pequeño por el que se ve”, relata el artista que un día pidió un Casio, recibió clases de piano y hoy es nada menos que el inventor de la “tonada glam”, y varias cosas más.