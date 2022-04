El gobierno apura la negociación para llevar a Pleno el plan de estabilización

Gobierno avilesino y sindicatos municipales apuran esta semana la negociación del proceso extraordinario de estabilización de la plantilla de empleados públicos. Los socialistas avilesinos quieren cerrar ya el acuerdo sobre los procesos de concurso y estabilización (esta misma semana o el lunes, a más tardar) para poder llevar este asunto a un pleno extraordinario que se pretende convocar en la primera quincena de mayo (el día 10 o el 11). Y es que la propuesta del Ayuntamiento de Avilés (como las de resto de administraciones publicas españolas) tiene que estar aprobada antes del 1 de junio. Las convocatorias de todas las plazas deben realizarse antes del 31 de diciembre de 2022 para que los procesos finalicen antes del 31 de diciembre de 2024.

Ayer, tras los comicios sindicales municipales, se reunió de nuevo la mesa general de negociación y las partes han quedado emplazadas de nuevo para hoy. Pocas novedades trascendieron en esa sesión. El gobierno local da por zanjada la reclamación sindical sobre las educadoras de las escuelas de cero a tres años. Desde Recursos Humanos inciden en que desde Madrid sostienen que las competencias que no están delegadas no entran en este proceso de estabilización, y es el caso de las trabajadoras de las “escuelinas”. “Nos es posible incorporar a las educadoras de las escuelas infantiles ya la que competencia de educación en la etapa de cero a tres años es del Gobierno de Asturias y no está delegada”, inciden desde el gobierno local.

Los sindicatos están preocupados, entre otros asuntos, por la situación que se puede dar con personal próximo a la jubilación, que no pueda acogerse al contrato relevo al funcionarizarse sus plazas. En Recursos Humanos se comprometieron a estudiar estas situaciones, según fuentes sindicales.

De lo negociado hasta ahora se desprende que la Oferta de Empleo Público Extraordinaria pretende cubrir con personal fijo 180 plazas ocupadas en la actualidad por personal temporal de larga duración y que se reparten en diferentes subescalas (personal técnico, de gestión, administrativo, de inspección, oficiales, subalternos y operarios). Se distribuyen del siguiente modo: 183 en el Ayuntamiento, 31 en la Fundación de Cultura, y 11 en la de Deportes.

Según ese plan, serán objeto de estabilización, 165 plazas ocupadas de forma temporal desde antes del 1 de enero de 2016 (serán cubiertas a través del sistema de concurso, con un proceso en el que solo se valoran méritos) y 15 ocupadas entre 2016 y 2017 (serán cubiertas mediante concurso-oposición). El Ayuntamiento y las fundaciones suman ahora 275 empleados públicos temporales sobre una plantilla de 562, lo que se traduce en una temporalidad del 48,9%.