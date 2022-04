La despedida de los huérfanos del aluminio

Hay películas que acaban bien, otras que acaban mal y las que, sencillamente, acaban. El culebrón del aluminio asturiano es de las terceras. Todo parece indicar que lo único que falta por proyectar son los títulos de crédito desplazándose sobre un fondo negro en una sala vacía de espectadores. La última escena que ha podido ver el público –y entre ese selecto auditorio, el periodista que escribe estas líneas– se rodó el miércoles en la explanada que sirve de aparcamiento a la fábrica de San Balandrán, donde un centenar de trabajadores escuchó entre la resignación y la liberación cómo sus líderes sindicales decían “hasta aquí hemos llegado”. No hay más cera que la que arde y a la vela del aluminio ya no le queda mecha.

Estas líneas pretenden reflejar el sentimiento vivido entre las 14.07 y 14.18 horas del miércoles, el tiempo que llevó amortajar el antaño esplendoroso sector del aluminio asturiano: 74 años de historia fundidos en 11 minutos, una fábrica que llegó a tener medio millar de empleados, que dio trabajo para “los de la empresa” y para las subcontratas, que levantó un poblado a más gloria de la política industrial paternalista del franquismo, que generó actividad portuaria y empleos estables y bien remunerados, que imprimió en varias generaciones de obreros el orgullo de “saber hacer” algo diferente, concretamente aluminio... Bye, bye. Todo eso es ya materia prima para los historiadores y los nostálgicos.

Los convocados a la asamblea de la fábrica devenida en ruina ya forman corrillos desde quince minutos antes de las dos de la tarde, la hora a la que habían sido citados. Mucho corro pero pocas palabras, quizás porque ya no hay nada que decir. Se mira más al suelo que de frente. Luce un solecillo primaveral que caldea la escena; se agradece después de tantas vigilias al raso en las que la única fuente calefactora eran los bidones en los que ardían tablas de palés.

Con siete minutos de retraso comparece el presidente del comité, José Manuel Gómez de la Uz: manos en los bolsillos del pantalón vaquero, pies bien asentados en la gravilla y piernas arqueadas cual pistolero. Sobre la espalda de este hombre enjuto y austero de palabras ha recaído durante los últimos años una presión tremebunda: la responsabilidad del futuro de 250 familias y la resolución de la mayor crisis industrial vivida en la comarca desde la reconversión de Ensidesa. Al margen de filias y fobias sindicales, De la Uz, la cara visible de los trabajadores del aluminio, se va con la cabeza alta y el respeto de los compañeros. Eso no se lo quita nadie.

Las palabras del presidente rompen el silencio sepulcral. “Esto es lo que hay”, viene a decir. O sea: o cogemos la pasta y nos olvidamos de los juzgados o litigamos y vayan ustedes a saber dónde llegamos. La plantilla ya había decidido hace días ir por el camino sencillo. Quien más y quien menos se ha agotado psicológicamente en la guerra iniciada en 2019 por salvar la fábrica, un pulso que no ganarán los “buenos”, si es que ésos son los trabajadores.

En cuanto a los presuntos “malos”, ya se verá si les pasa factura penal la jueza María Tardón, porque la investigación de la Audiencia Nacional contra quienes fueron responsables de Alu Ibérica por delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, delito contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal no se interrumpirá por más que la plantilla acepte los términos de la “rendición” que planteó Alcoa: 60 días de indemnización por año y trabajado y 10.000 euros extra por cabeza a cambio de desistir de los procedimientos judiciales abiertos a iniciativa de los trabajadores.

“Si no luchas, no llores”, reza una pintada escrita en el acceso a la fábrica de aluminio de San Balandrán. No pasará nada porque la lluvia y el paso del tiempo la borren; ya no hay ganas de lucha ni tampoco quedan lágrimas que derramar. Tampoco se volverán a vestir las camisetas amarillas que se convirtieron en un símbolo de la resistencia de los trabajadores del aluminio: “Alcoa no se cierra”, llevaban impreso. Unos la guardarán de recuerdo de estos años de rechinar de dientes. Se ignora lo que hará con ella la Ministra de Industria, Reyes Maroto, a la que la prenda le quedó dos tallas grande desde el primer día.

Los “cubistas”, Juan Pérez y Félix Fernández, presentes en la asamblea, no han reparado en ello pero son dos de los últimos de una estirpe profesional que se extingue en Asturias. Cubistas eran los operarios que atendían en la fábrica las cubas electrolíticas donde se extraía el aluminio del mineral que lo contiene. Pérez, 48 años, esposa y dos hijas, apunta que además de conocimiento de cubas electrolíticas de aluminio tiene nociones de carpintería y “algunas cosas miradas” para seguir activo en el mercado laboral. Nada en firme. Fernández, 41 años, separado y dos hijos, ha estudiado electricidad en los ratos que le dejaba la movilización por salvar la fábrica. Tiene pensado reinventarse, posiblemente invertir la indemnización en montar una empresa. La edad de los huérfanos del aluminio es de 42 años en un país en el que solo un 4 por ciento de las ofertas laborales se dirigen al colectivo de mayores de 40. Otra losa.

Pasa un camión de Casintra por la carretera cercana y el conductor, que ve allí a los trabajadores del aluminio, da un estruendoso bocinazo a modo de saludo y gesto de apoyo. Solo han pasado 11 minutos pero todo está dicho. El presidente del comité comenta que “posiblemente esta sea la última asamblea”. Y seguidamente desea “mucha suerte a todos”. Quien esperase palabras grandilocuentes o un discurso emotivo se quedó con las ganas. Así es De la Uz, un tío parco en palabras. “Suerte compañeros”, esa es la frase final de la película. Y es que ya quedó dicho al principio: no acaba ni bien ni mal. Simplemente, acaba.