La Curtidora se convierte en marca de calidad en el impulso a emprendedores

El Centro de Empresas La Curtidora es una marca de calidad, según coinciden en señalar responsables de empresas alojadas en un espacio que acaba de conseguir situarse en lo más alto del reconocimiento nacional entre el casi centenar de viveros empresariales que se reparten por la geografía española. Sólo se enfrenta a un problema: ninguno de los empresarios ni emprendedores se quiere marchar. “Hay que ganar espacios”, proponen.

El centro de análisis e investigación económica y social Funcas presentó esta semana el octavo informe “Los servicios que prestan los viveros y aceleradoras de empresas en España”, de reconocido prestigio en el mundo de la investigación, la innovación y la generación de nuevos negocios por la objetividad de los análisis con que se realiza.

La Curtidora se alzó con el liderato en el ranking de resiliencia, por las medidas adoptadas durante la pandemia, especialmente en 2020 para superar el parón que supusieron los meses de confinamiento. Pero no solo eso. En el ranking general, que mide entre otros parámetros el espíritu emprendedor, el vivero de empresas avilesino se instaló en el segundo mejor puesto del país por sus actividades de difusión para atraer emprendedores noveles y su plan de comunicación. Obtuvo el cuarto mejor puesto en el análisis de pre-incubación, por su apoyo a la fase previa a la puesta en marcha de proyectos empresariales, y el segundo puesto en el apartado de incubación básica, que es el de impulso definitivo para que la nueva compañía entre en el mercado.

¿Y qué dicen los empresarios asentados en el centro empresarial? Pues confirman lo que dice el informe de Funcas, pero relatado en primera persona. Porque muchos aseguran que, si no fuera por la existencia de La Curtidora, hubieran tenido enormes dificultades para lanzarse a montar su propia empresa. Y todos coinciden en que las ayudas prestadas durante la pandemia salvaron sus negocios, algunos incluso del cierre, al aplicar distintas fórmulas de emergencia para salvaguardarlas.

David Casado es el propietario de Las Celdas, un negocio de “scape room” que abrió al público en diciembre de 2016 y por el que ya han pasado a disfrutar más de 14.000 personas. Ahora está en proceso de alianza con otra empresa del sector para seguir creciendo. Escogió La Curtidora por su ubicación, “porque es una referencia, todo el mundo la conoce”, pero se encontró, además, con un valor añadido: “los servicios que nos ofrece. Lo abarca todo, formación, información, acompañamiento, vigilancia, y mucha convivencia y feedback entre las empresas”. Todo iba muy bien, hasta que llegó la pandemia. “En dos años hemos podido trabajar cuatro meses. Hubo gente del sector que tuvo que cerrar, pero con las ayudas que recibí, aquí sigo”, afirma.

Pimentón Dulce se dedica a la venta online y asesoramiento de salud y bienestar sexual. Su propietaria, Belén Díaz, empezó en su domicilio, pero ganó el concurso “Avilés Empresa” y el premio suponía un año de estancia en La Curtidora. “Desde que estoy aquí, he ganado clientes y tengo consulta presencial. El departamento de Promoción Empresarial me ayudó muchísimo, son fundamentales, y el resto de servicios es una maravilla. Esto es mucho mejor de lo que me imaginaba. No me quiero ir”.

Daniel Suárez es arquitecto y en el confinamiento ideó un proyecto en 3D. “Sabía que La Curtidora es un centro de referencia, y vine a ver si mi idea tendría futuro como empresa. Gané el premio ‘Avilés Empresa’ y me instalé durante un año, pero decidí continuar. Me dieron mucha seguridad desde el principio, y estar aquí es una marca de calidad”. Su empresa To Infinity va viento en popa.

Javier Llorente e Iñaki Núñez decidieron dejar su antigua empresa y montar la suya propia, Solucpro, de venta e instalación de equipos audiovisuales. “Nos dieron facilidades que no encontramos en otros sitios, muchísimos servicios añadidos, formación, información, ayuda para muchos trámites y una enorme simbiosis con otras empresas. Es un ecosistema fantástico, y nos ayudaron en la pandemia con los alquileres. ¿Quién hace eso?”, plantea Llorente.

Raúl Álvarez montó hace seis años su empresa Plan B, de diseño web, gráfico y redes sociales. “Desde que estoy aquí tengo una enorme visibilidad. La Curtidora es una rampa de lanzamiento, porque estar aquí da imagen de empresa seria. No me quiero marchar”.

René Estébanez tiene un estudio de fotografía y valora no sólo la “enorme ayuda” del equipo de Promoción Empresarial, sino “la visibilidad, la marca que ofrece de seriedad y la interacción entre todas las empresas. Es un espacio que no conozco otro igual”. Por su parte, Arsenio Valbuena cumple ahora siete años en La Curtidora con su empresa Elinor, una consultoría avanzada en materia de prevención de riesgos, seguridad laboral e industrial. Ocupa varias oficinas y una nave y está a punto de cumplir el plazo máximo de estancia. “El problema es cuando sales de aquí, para encontrar algo similar. Se debería analizar caso por caso”, se lamenta. Y da una idea: “Quizás habría que reordenar espacios para ganar más sitio para las empresas”.