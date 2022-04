Las reinas de la primavera animan a la fiesta: “A disfrutarla”

Los últimos coletazos de la pandemia y la entrada en la nueva normalidad devuelven a los avilesinos unas de sus fiestas más señeras, las de El Bollo, que tienen ya a sus reinas de la primavera. El salón de recepciones del Ayuntamiento de Avilés, el espacio más noble del Consistorio, fue en este regreso festivo el escenario la ceremonia de imposición de las bandas acreditativas de representantes de las Fiestas de El Bollo 2022 a la Xana (Paula Fernández), Xanina (Carmela Flórez) y sus Damas de Honor . “Durante estos días sois lo más importante de la ciudad”, felicitó la Alcaldesa a las distinguidas en el acto celebrado este sábado en la sala noble del Consistorio. Ellas, emocionadas y contentas, animaron a participar en unas fiestas que se han hecho de rogar más de lo esperado: “A disfrutarlas”.

Al son de las gaitas de Esbardu entraron las xanas y sus damas en la Casa Consistorial, toda una novedad puesto que habitualmente su puesta de largo se venía celebrando en el Teatro Palacio Valdés. La última gala tuvo lugar un ya lejano 13 de abril de 2019, hace ya tres años, recordó la Alcaldesa, quien destacó el espíritu de unas celebraciones que calientan motores. “Representáis lo mejor de unas fiestas que evocan la importancia de la unidad ante el futuro, de la esperanza, del entendimiento y de la colaboración”, se dirigió Monteserín a las reinas y damas de la primavera avilesina.

La regidora aprovechó para incidir en cómo Avilés siempre se ha distinguido por conseguir que las dificultades no puedan detener su progreso como sociedad. “Porque Avilés es un ejemplo de ciudad comprometida con el futuro, consciente de sus fortalezas y solidaria. Por eso este año vamos a dar tanto valor a nuestras xanas, xaninas y damas de honor. Durante estos días sois lo más importante de la ciudad. Por eso os recomiendo que los viváis con intensidad, es un momento inolvidable para cualquier avilesina”, subrayó la Alcaldesa, que estuvo acompañada por la concejala de Festejos Yolanda Alonso.

Solemne fue el escenario y también el acompañamiento. Pusieron música al acto las intérpretes de la OSPA Bárbara González-Quevedo Pedrayes (violín) y Miriam del Río (arpa céltica), que pusieron el broche con el tema principal de la película “La vida es bella”.

Exultante estaba la Xana Paula Fernández (18 años), alumna del Santo Tomás: “Es algo muy emocionante. Ser Xana es ser la reina de las fiestas y, tras este parón de tres años, las cogemos con unas ganas increíbles. A los avilesinos les pido que las disfruten”.

El mismo mensaje lanzó la Xanina Carmela Flórez (10 años), que se presentó al cargo este año por primera vez y resultó elegida: “Mis amigas me dicen que he tenido mucha suerte y que lo pase bien. Que los avilesinos lo pasen bien y disfruten de las fiestas”. Especialmente ilusionadas me mostraban las amigas Celia Fernández y Raquel Hortal, primera y tercera dama de la Xana. Se presentaron juntas al sorteo y ambas resultaron elegidas: “Estas son las mejores fiestas de Avilés”.

El resto de damas de honor de El Bollo 2022 son Lucía Arellano, Victoria Alonso, Ana Inclán, María Bravo, Nerea González, Itxia Garca, Sofía García, Carlota Nuevo de Rábano, Kira Corrales y Ángela Fernández. Su reinado ya ha empezado.