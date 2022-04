La revista El Bollo homeajea a Garralda: “Estará siempre ligado a la Cofradía”

En el número 126 de la revista El Bollo, que acaba de llegar a quioscos y librerías, tiene un especial protagonismo el párroco emérito de San Nicolás de Bari, recientemente fallecido. Porque Ángel Garralda fue cofundador de la Cofradía del mismo nombre, colaborador hasta prácticamente el final de sus días y consiliario perpetuo. “Hay un recuerdo para él importante en la revista, con un montón de páginas. Siempre estará ligado a la historia de la Cofradía de El Bollo”, subrayó su presidente, Benjamín Lebrato, en la presentación oficial de la publicación.

Más de 200 páginas en las que firman sesenta colaboradores conforman la edición de este 2022. La artista María Braña ha sido la encargada del diseño de la portada, en la que el dulce típico de estas fiestas se lleva todo el protagonismo. “Ha sido un reto porque se sale de mi línea de trabajo, pero también muy enriquecedor. Agradezco a Benjamín que haya confiado en mí. He querido darle un toque festivo en la forma y en el color, partiendo de la forma del bollo”, explicó.

Con la revista ya en los puntos de venta, los cofrades de El Bollo confían ahora en que el buen tiempo acompañe para que la Semana Santa, El Bollo y la Comida en la Calle brillen más que nunca en su retorno. “Si el tiempo acompaña, va a ser sonao”, sostiene Lebrato.

Le acompañaron en la presentación de la revista los también cofrades Aníbal Carrillo, Manuel Torres y Josefa Sanz, cronista oficial de la villa y colaboradora fija de la publicación. “Es una alegría ver cómo se incorpora gente joven a la lista de colaboradores de la revista. Hay artículos muy sabrosos, merece la pena. Me siento muy honrada porque me dejen participar en ella”, señaló. Sanz anima a avilesinos y visitantes a participar en “unas fiestas que no se celebran en ningún sitio de Asturias como en Avilés”, pero con cautela: “Que disfruten lo más que puedan, pero por favor, que no se hagan demasiadas barbaridades”.