La mejor fórmula de González de Vega

Raquel González de Vega charla con el revisor del tren en el que viaja por Austria en alemán. Está aprendiendo el idioma. Desde hace ya tiempo se desenvuelve también en inglés, cosas de viajes y trabajo. Pero esta avilesina del Quirinal, de 35 años cumplidos en septiembre, es más de números que de letras por mucho que fluyan los idiomas. Siempre lo fue, desde pequeña.

Estudió en el colegio Principado, en Jardín de Cantos, hasta los 16 años, que pasó al Colegio Salesianos Santo Ángel. Luego se matriculó en la facultad de Químicas de la Universidad de Oviedo. ¿Por qué Químicas? “Tenía muy claro lo que no me gustaba y sabía que era más de ciencias que de letras, tal vez por los profesores que me tocaron en su momento”, explica la joven, que no se arrepiente de haberse lanzado a esa piscina de fórmulas y números en la que nada con soltura. “Fui a lo seguro, sabía que me iba a gustar”, confiesa.

Cuando finalizó la carrera le llegó su primera oportunidad laboral: “Una profesora de último curso necesitaba gente de laboratorio para un proyecto en Asturias así que, más que buscar, me llegó la oportunidad”, reconoce la avilesina que entonces trabajó en el departamento de Química Física y Analítica de la Universidad de Oviedo. “Me gustó la experiencia así que al año siguiente hice el máster y, luego, el doctorado”, precisa. Y ahí empezó su ir y venir con Avilés como campamento base.

“Durante el doctorado nosotros tenemos la posibilidad de hacer estancias en el extranjero y yo me fui a Alemania durante tres meses de 2015 y otros tres de 2016. Me di cuenta entonces de que me gustaba eso: salir de España, tener otras experiencias, conocer otras culturas, viajar, conocer y aprender, porque siempre se aprende”, aclara. Ahí está su fórmula de vida.

En Alemania, tal vez como un juego del destino, conoció en las aulas al que hoy es su marido y compañero de viaje. Se podría decir que entre ambos hubo química, pero eso ya lo llevaban por profesión y vocación. “Él también estaba haciendo el doctorado, que acabamos a la vez. En aquel momento él tuvo la oportunidad de ir a trabajar a Sydney, en Australia”. No se lo pensaron mucho: “Allá nos fuimos”, manifiesta. Raquel González comenzó entonces con un pequeño proyecto en la Universidad y a los seis meses la contrataron para hacer investigación y dar clases de Química Analítica. En este país rodeado por los océanos Índico y Pacífico estuvo durante cuatro años, pandemia incluida.

“La experiencia fue increíble. Profesionalmente nos fue muy bien y aprendimos mucho, pero está muy lejos... También nos tocó la pandemia, y el cierre de fronteras internacionales”, señala. Entonces González de Vega y su marido comenzaron a fraguar la idea de regresar a Europa “para estar más cerca de la familia”.

“España estaba entre nuestras opciones, pero el problema que veíamos es que las oportunidades para la investigación no son las óptimas. Hay becas y proyectos, haberlos los hay, pero no son suficientes: te los dan por uno o dos años y luego otra vez a buscarte la vida. Es muy difícil dedicarte a la investigación y tener una carrera de por vida”, recalca. ¿Y Asturias? “Me encanta y ojalá pudiera irme a vivir pero la situación laboral no está bien ni siquiera en empresas”, reflexiona ante un hipotético retorno.

La avilesina y su pareja encontraron entonces lo que buscaban en Austria. No erraron: “Desde diciembre estoy trabajando en la Universidad de Graz”, dice esta mujer rodeada de fórmulas, y no sólo por oficio. Su marido es químico y su hermana gemela, Claudia, también lo es. Se separaron por primera vez en sus vidas paralelas cuando Raquel se fue a Australia. “Ella (Claudia) también hizo el doctorado y estuvo de ‘postdoc’ en Gante (Bélgica). Hace dos años regresó a Asturias y ahora está trabajando en una empresa de Llanera”, relata la orgullosa hermana sobre el periplo de su gemela.

Raquel González de Vega está un poco más lejos de casa, pero sonríe, también con el revisor, que le habla en alemán mientras transcurre esta entrevista telefónica. De momento, esta joven avilesina del Quirinal que , de cría, jugaba al baloncesto, seguirá por el mundo con una maleta repleta de números. Porque esa es, por ahora, su mejor fórmula para ser feliz.