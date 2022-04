Avilés aborda la ampliación del vertedero de ArcelorMittal en la zona del Estrellín

El Pleno del Ayuntamiento de Avilés decidirá la próxima semana la aprobación provisional de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana necesaria para la ampliación del vertedero de ArcelorMittal en El Estrellín y la clasificación de esa superficie como Depósito Controlado de Residuos (DCR). Con esas modificaciones, la superficie de vertido aumentará alrededor del 12%, hasta rozar los 600.000 metros cuadrados.

Este expediente se inició en 2018 y, tras diversos trámites entre los servicios de urbanismo municipales y la compañía, Arcelor registró el pasado 7 de febrero la redacción final del Estudio Ambiental Estratégico y la propuesta de modificación del plan urbano para la delimitación y clasificación de suelo como Depósito Controlado de Residuos. La propuesta en cuestión tiene informes favorables y se dictaminará en la Comisión de Urbanismo y Promoción Económica previa al Pleno de la próxima semana.

Son varias las modificaciones que se plantean. Se introduce un nuevo tipo de vertedero para residuos urbanos e industriales no peligrosos y se establecen condiciones de plantación y de retiros para el perímetro de los vertederos respecto de linderos, núcleos rurales y construcciones. Se define una nueva subcategoría de suelo (“no urbanizable de interés”), así como su uso, y se califican como DCR los terrenos propiedad de ArcelorMittal que se pretenden afectar al uso de vertedero (ahora están calificados como sistema general de servicios y, parcialmente, como suelo no urbanizable con categoría de interés y subcategorías de forestal, paisajístico y canteras extractivas).

Cabe recordar que el Ayuntamiento avilesino suscribió un convenio con la antigua Ensidesa para el vertido de escorias y otros productos siderúrgicos no peligrosos. El Consistorio no ha manifestado en ningún momento interés por obtener esos terrenos ni hay previsión de que vayan a usarse para albergar algún tipo de dotación pública, de ahí que no exista interés en mantener la calificación del ámbito como “sistema general”.

Sobre los terrenos calificados ahora como de interés forestal y paisajístico, la propuesta detalla que corresponden a zonas con masas arboladas de escaso valor y ubicadas junto a líneas eléctricas de la subestación de Tabiella, por lo que resulta necesario acometer talas al tener que estar separadas dichas líneas de los árboles. Una vez concluya la vida útil de ese depósito de residuos, el plan recoge la ejecución progresiva de la restauración que exige la autorización ambiental, hasta recuperar el destino final de esos terrenos, el aprovechamiento agrario y forestal.

En cuanto a los usos, se permitirán actividades extractivas para obtener el espacio necesario para la acumulación de nuevos depósitos de vertido y también instalaciones de almacenaje del material y maquinaria necesario para el mantenimiento de la actividad. En este último caso, “el Ayuntamiento podrá ordenar su demolición, sin derecho alguno a indemnización en el proceso de restitución del terreno una vez que la actividad haya finalizado”.

Una ampliación "fundamental"

El interés general de toda esta modificación se sustenta en la adecuación de la normativa urbanística a la naturaleza real de estos suelos como vertedero de titularidad privada. ArcelorMittal defiende que su ampliación es fundamental para asegurar la continuidad de la fabricación de acero en Asturias a largo plazo. Y no solo al permitir asegurar la capacidad de almacenamiento de residuos, sino también “la valoración de aquellos residuos no peligrosos que puedan ser reutilizados en consonancia con las actividades del mayor centro de I+D+i de Arcelor Mittal”, situado en Avilés, “mediante varias líneas de investigación ahora en marcha para reducir la tipología y cantidad de residuos no peligrosos” que acaban en El Estrellín.

La compañía y los técnicos municipales vinculan todo esto con la Estrategia Española de Economía Circular que busca lograr una economía sostenible, descarbonizada, eficiente en el uso de recursos y competitiva.

La aprobación inicial de estas modificaciones corresponde al Pleno del Ayuntamiento de Avilés y requiere el voto favorable de la mayoría absoluta de la Corporación. En cuanto a la tramitación ambiental, en este caso la aprobación inicial de la modificación del planeamiento va acompañada de un estudio ambiental estratégico, que ya ha sido sometido al trámite de información pública, así como a consulta de las administraciones públicas afectadas.

Una vez aprobada la modificación, se someterá el proyecto a información pública durante dos meses y se solicitarán los informes sectoriales pertinentes, entre otros trámites.