“Comprendí que la vida no va de guerra de sexos, sino de suma de sexos para crear un mundo que nos dé más placer”

La directora de escena Magüi Mira (Valencia, 1944) es, en “Magüi Mira Molly Bloom”, la única intérprete. El teatro Palacio Valdés acoge una función de este espectáculo el próximo día 22 (20.15 horas). Mira atiende para esta entrevista a LA NUEVA ESPAÑA en la cafetería del hotel Palacio de Valdés. Toma un té negro y comenta.

–Vamos a hacer un coloquio después de la función. Acabo temblando, prácticamente. Es un esfuerzo muy grande, pero creo que vale la pena hablar de este Molly, de James Joyce. Hace cien años que se publicó el “Ulises” y hace cuarenta y dos que pasé del árbol de La Exposición al teatro Palacio Valdés.

–Hace 42 años que conoció a esta Molly que devuelve ahora a escena. ¿Quién era aquella Magüi de 35 y quién es esta de ahora, con 77?

–Hace muy bien preguntándome esto porque tiene sentido esto que estoy haciendo. Hace cuarenta y dos años, téngalo en cuenta, acabábamos de salir de una dictadura muy cruel, estábamos en una democracia muy ilusionante, pero muy imberbe y yo era muy ingenua, precisamente por eso, porque estábamos allí absolutamente entusiasmados por esa democracia que empezaba a caminar y yo fui surfeando por aquel primer texto: muchas cosas no las entendía muy bien. La idea genial de hacer este último capítulo del “Ulises” fue de José Sanchis Sinisterra. En Europa ya se estaba haciendo, pero no hay que olvidar que este texto lo escribió Joyce para la intimidad con el lector. Si levantara la cabeza y la viera sobre el escenario, encarnado, saliendo de mi boca y de mi cuerpo y con mis lágrimas y con mis risas y mi sudor, no daría crédito porque no escribió para eso. Lo que hizo fue narrativa: el último capítulo del “Ulises”, que son 24.000 palabras de las que yo digo 7.340.

–¿Las ha contado?

–Claro. Es muy fácil. Pones el texto en el Mac y ya está. Esas 7.340 son hora y media. Si dijera las 24.000 me tendrían que llevar a Urgencias al acabar.

–Me lo puedo imaginar.

–Estas 7.340 palabras de ahora no son las mismas de las que dije hace 42 años. He hecho una dramaturgia nueva. Son 7.340 palabras que van sin filtro: si Joyce escribe “cock”, yo digo “polla”; si él escribe “bottom”, yo digo “agujero”.

–O sea, que van al grano.

–A lo que él escribió porque esa es precisamente parte de su genialidad. Si Joyce viera su novela en un escenario, encarnada por una mujer, no daría crédito, porque no la escribió para eso. Toda su procacidad, toda su audacia, todo su atrevimiento está en la novela. Él había abandonado el lenguaje literario de sus coetáneos para coger el lenguaje brutal de la calle y lo colocó en ese pensamiento íntimo de Molly, que es como la caja negra de un avión; lo que pasa es que tú abres una caja negra cuando el avión se ha estrellado. La caja negra del pensamiento de una persona nunca se abre: todo lo que ha pasado por tu cabeza nunca lo vas a contar.

–Sanchis escribió su texto hace 42 años y dijo que lo hicieras usted. Ahora, es usted la absoluta responsable de todo.

–Fue casual, como todo en la vida. De repente, me encontré con un link que tenía una grabación que se hizo en Barcelona de lo que hice entonces. La miré y me quedé muerta.

–¿No se reconoció?

–No. Me vi muy ingenua, surfeaba por el texto, como le he dicho antes. Sin entender muchas cosas de las que decía. Volví al texto y me di cuenta de que la traducción de José María Valverde era “light”, como la de Sanchis. Hace 42 años determinadas cosas no se podían decir con la brutalidad con Joyce las escribió.

–Emilio Hernández me dijo que la versión de entonces era “más pacata”.

–Tal cual. Ahora vamos, insisto, a lo que dijo Joyce. Me di cuenta de que el punto de vista de una mujer de 77 años, que son los que tengo, porque yo no me hago la jovencita. Yo salgo a escena sin puntillitas: voy con la máxima verdad, transmitiendo ese pensamiento desordenado y brutal, pero 42 años de más a mis espaldas. Yo he cambiado, el país ha cambiado y así se explica que ahora haya cosas con muchísimo más humor que entonces, cuando mes las tomaba en serio. Y hay otras que parecen mucho más duras porque te das cuenta de que no hemos avanzado y se nos quedan los deseos insatisfechos. Los de esta mujer de ficción, porque no existe, porque la escribió, tiene deseo a ser alguien en su profesión, a no estar en esa cama de hierro como en una prisión. La cama era donde pasaba todo: ahí dormía si paría, ahí paría, ahí gozaba, ahí cuidaba a los enfermos… Con el paso del tiempo he descubierto la enorme generosidad de esta mujer escrita por un hombre. He descubierto que las mujeres tenemos un pacto con la vida por encima del caos que nos toca en nuestro día a día. Este pacto con la vida es la vida que engendramos, la generosidad que ella tiene. Porque, en el fondo, descubres que es una mujer amargada y muy desgraciada: no es nadie en su profesión y ella sabe que podía haber sido una “prima donna”. Las mujeres en la cama somos objeto, pero Molly quiere ser sujeto, es decir: “Yo te hago lo que tú quieras, pero ahora me lo haces a mí”. ¿Por qué las mujeres seguimos fingiendo orgasmos? Ella dice: “¿Yo qué tengo que hacer? ¿Fingir que disfruto hasta que él se corra?”.

–Parece que no pasa el tiempo.

–Seguimos saliendo desenfocadas en esa foto de la cama, porque no hemos encontrado nuestro espacio. ¿Por qué? Porque nos vendemos por tener un macho. ¿La guerra? Ella dice: “¿Dónde se ha visto mujeres luchando contra mujeres?” Han pasado cien años desde que Joyce escribió todo esto. Ahora, a mis 77 años, comprendí que la vida no va de guerra de sexos, va de suma de sexos para que juntos poder crear un mundo que nos dé más placer. Una de las cosas que me impulsó a meterme otra vez con la Molly es ver la conciencia que tiene un hombre de la condición femenina.

–¿Y cómo la tiene?

–Meridiana. Joyce tiene conciencia de que la condición femenina no está bien tratada, no está en su sitio, que son sufrimiento para la mujer. Y los pone en boca de esta Molly.

–¿Joyce es un feminista?

–Hay en él un prefeminista, con un valor…