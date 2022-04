El acuerdo con Alcoa para cerrar la crisis del aluminio, en la cuerda floja por 16 excluidos que también quieren cobrar

El acuerdo económico con Alcoa para proceder al despido en bloque de sus antiguas plantillas de Avilés y La Coruña estaba en la cuerda floja al cierre de esta edición. Una amenaza de acciones penales por parte de un despacho de abogados de La Coruña que representa a 16 personas excluidas por haber pedido bien la excedencia, bien la baja voluntaria o bien la incapacidad, ha sido el primer torpedo a la línea de flotación de un pacto que supone el reconocimiento por parte de la multinacional aluminera de todas las reclamaciones que los trabajadores ganaron en los juzgados la primavera pasada. Otro misil dirigido al acuerdo son unas pretendidas alegaciones a uno de los últimos borradores del documento presentadas por la federación de Industria de la Unión Sindical Obrera (USO), por la Confederación Intersindical Galega (CIG) –las retiró ayer por la tarde– y por los representantes de CC OO en La Coruña.

La amenaza de acciones penales se sustancia de la siguiente manera: si los 16 excluidos no se benefician del acuerdo económico asociado a los despidos, el despacho hará todo lo posible para que los representantes sindicales asuman sus responsabilidades personalmente. Los 16 excluidos lo fueron por la propia Alcoa, que obró de esta manera al considerar que no pertenecen a la nómina de trabajadores concernidos por la sentencia (los hay que pidieron la cuenta cuando el fondo Parter indemnizaba el despido). Se da también la circunstancia de que la excedencia en la aluminera no significa reserva de plaza, sino prioridad de contratación en cuanto salga una plaza vacante. O sea, que Alcoa es la que los sacó del acuerdo y las federaciones, ahora, según este despacho, tienen que asumir las consecuencias.

La sección sindical de USO en Alu Ibérica aclara que asume como propio el resultado del referéndum que dijo sí a la regulación de empleo e, inmediatamente después, señala: “Nuestra federación está convencida de que hay que mejorar una parte muy pequeña pero fundamental del acuerdo, cosa que entendemos debería ser aceptada por Alcoa sin ninguna objeción, puesto que no modifica la filosofía del acuerdo, y que para la federación es imprescindible”.

Sin embargo, según ha podido saber este periódico, las alegaciones al acuerdo no van a ser oídas por la multinacional: “El acuerdo es finalista: esto es lo que hay, lo tomas o lo dejas”. O sea, que el momento de las alegaciones ha pasado (el primer borrador del acuerdo es de enero y a partir de ése hubo una docena más).

Comisiones Obreras (CC OO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) asumen las consecuencias posibles de la amenaza del despacho coruñés, básicamente “porque no tiene recorrido”. USO no. La preocupación por el futuro jurídico de sus representantes es palpable. Luego hay alguna pregunta que para otros representantes sindicales no tienen respuesta, por ejemplo: ¿por qué las federaciones sindicales fueron instadas a firmar el acuerdo ayer mismo si en La Coruña no se ha abierto aún el melón de la regulación de empleo?

La situación en que está este último episodio de la crisis del aluminio –al menos ayer al cierre de esta edición– es laberíntica. Alcoa exige la adhesión al acuerdo a todas las federaciones toda vez que los trabajadores admitieron el desistimiento de sus pretensiones judiciales contra la multinacional. “El retraso en la firma no es imputable a Alcoa”, señalaron desde la compañía aluminera. O sea, los trabajadores han hecho lo que debían y una federación, al menos, todavía no.

Que las federaciones con dudas (sobre el documento definitivo del acuerdo) y con miedo (a la amenaza del despacho de abogados coruñés) no hagan lo que ordenaron las asambleas generales de trabajadores podrían llevar al traste el acuerdo que, según UGT y CC OO, “es beneficioso para los trabajadores”. Y si esto se produce: nadie cobraría las indemnizaciones de 60 días por año trabajado más los 10.000 euros lineales que figuraban en el acuerdo de enero de 2019 (el que la sentencia de la Audiencia Nacional reconoce como vivo).