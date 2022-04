Serafín Arnaiz: “Buscamos concesionario para un local con terraza y ayudar a dinamizar el Casino”

Serafín Arnaiz Sedano es el presidente del Casino de Avilés desde mediados del pasado mes de febrero. Entre sus planes está dinamizar la asociación y aumentar el número de socios.

–¿Cómo están siendo estos meses?

–Mucho mejor de lo que me esperaba en cuanto a la previsión de organizar actividades, proponer mejoras. También tenemos previsto abrir una terraza en la parte exterior porque es una entrada de dinero que nos hace falta porque con los socios que tenemos ahora practicamente es lo comido por lo servido. Tenemos que buscar ingresos exteriores para hacer mejoras dentro del local como bailes de salón, actividades cuilturales.

–Hábleme de esa terraza

–Va a ser algo muy importante para el Casino. La haremos en la plaza Pedro Menéndez. La alcaldesa ya me comentó que quiere darle vida a ese espacio y que la zona vuelva a tener ambiente. Le gusta nuestra idea y qué mejor que el Casino salga a la calle siendo además una asociación cultural de las más antiguos de Asturias.

–¿Sería una gestión directa del Casino?

–No, buscamos un concesionario pero nosotros estaríamos detrás para organizar ciertas actividades culturales. Vamos a hacer un seguimiento de la gestión, que tenga unos servicios que se hablen de ellos en Avilés. Para mi es primordial. Y dar un buen servicio, dar un pinchín...

–Ese concesionario se haría cargo no solo de la futura cafetería (situada en la plaza Pedro Menéndez) ¿y también del bar de la sociedad?

–Así es.

–¿Con qué plazos trabajan?

–Querría que el concesionario comenzara a trabajar en julio pese a que aún no estaría terminada la obra (del parque del muelle y la plaza Pedro Menéndez). Que funcione la terraza aunque sea al 50 por ciento. El local sería alquilado. Sería en una cafetería que ahora está cerrada y no cabría mucha inversión. Hemos hablado con la propiedad y, en principio, no habría ningún problema para sacarlo adelante. Queremos que el concesionario se haga cargo de todos los gastos para que nosotros nos centremos en el resto. Si sale bien, a medio plazo el concesionario nos daría unos ingresos para promover actividades y revitalizar el Casino. Nosotros tendríamos todos los derechos sobre la terraza, el concesionario solo tendría que explotarla y todo por un período de cuiatro años, que es mi mandato.

–La terraza es su principal apuesta de mandato

–En principio, quiero estar solo cuatro años y mi intención es dejar el casino, con el doble de socios, con actividad y con economia saneada. Mi misión es reflotar el Casino, generar vida y que las mañanas haya movimiento. Mi objetivo es, a medio plazo, poder llegar a rebajar las cuotas un 25 por ciento.

–En definitiva, quiere darle vida al Casino...

–Quiero que el Casino se abra y se adapte a 2022 y eso requiere actividades nuevas, atraer a personas más jóvenes, que los artistas sepan que tienen un espacio para exponer... Mientras tanto, mi prioridad es cuidar a los socios del Casino, y para eso quiero poder contar con un capital para poder hacer mejoras y que la gente esté agusto. Por eso, intento que salga adelante la terraza y si tenemos dinero ofrecer actividades para que la gente quiera venir al Casino.