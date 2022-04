Los trazos con que “Esther” cobra vida

“Esther” es la creación más preclara de la dibujante Purita Campos, y la protagonista de la segunda exposición organizada por la sala de cómic de Avilés –la única en su especialidad en España– después de la que sirvió como inauguración del nuevo servicio: el homenaje a Leonardo da Vinci de Stéphane Levallois que primero se vio en el museo del Louvre y luego en sala abierta a la plaza de Camposagrado. “No queremos que haya uniformidad en nuestras exposiciones: nada tienen en común Levallois y Campos”, subrayó la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, durante la presentación de una muestra que incluye sesenta láminas originales que representan a Esther, pero también a las otras chicas de Purita: “Gina”, “Tina”, “Jana” y “Heidi”. Las piezas forman parte de la colección particular del hijo de Purita Campos –Paco Ortega–. “Esta es una exposición montada expresamente para esta sala y no va a girar más. Quienquiera disfrutarla sólo puede hacerlo en Avilés”, subrayó la concejala. De hecho, la muestra está abierta hasta el próximo 17 de junio. “Para nosotros, la sala de cómic es un recurso más que ofrecemos a los visitantes, no sólo a los avilesinos, por eso hemos decidido inaugurarla en plena Semana Santa”, admitió la responsable de política cultural de Avilés.

Jorge Iván Argiz, el responsable de la exposición, su comisario, explicó: “Los 60 originales de Purita Campos hacen un poco el repaso sobre la historia de la historieta española y es también un poco la historia de nuestro país”. Y es que, aunque “Esther” cobrase vida en Reino Unido en 1971, se desarrolló en España desde el final del franquismo y hasta el momento en que la democracia española estaba ya asentada. “Las mujeres que dibuja Purita son hijas de su tiempo. Ella es quizá la autora española más importante de todos los tiempos”, destacó Argiz. “Es una de las gigantes sobre los que luego se fueron asentando todos demás que trabajaban en unas condiciones tan difíciles como para haber perdido todo su trabajo en los talleres editoriales”, concluyó.