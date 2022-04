La factura final de los pleitos contra la multinacional Alcoa será de 75 millones

Lo que la multinacional Alcoa está dispuesta a pagar para librarse de todas las causas judiciales provocadas tras la venta de sus fábricas de Avilés y La Coruña son, según ha sabido este periódico, algo menos 75 millones de euros. Los norteamericanos decidieron revitalizar el acuerdo de enero de 2019 (o se vendían las instalaciones o se aplicaba un plan social a sus plantillas a razón de 60 días por año trabajado, más 10 millones lineales para todos los trabajadores) a comienzos de este año, cuando sus antiguas propiedades estaban ya inmersas en la gestión de sendas administraciones concursales. Esta factura total se divide entre los trabajadores de sus dos antiguas fábricas, es decir, Avilés y La Coruña.

Los pleitos abiertos contra la multinacional son cerca de medio millar. El más importante se sustancia con la sentencia de la sala de lo social de la primavera pasada, un juicio promovido por una denuncia de los sindicatos (encabezados por CC OO) contra la multinacional por incumplimiento del pacto de enero de 2019. Así lo determinó la sala de lo social de la Audiencia Nacional. Lo que sucede es que la multinacional presentó un recurso en el Tribunal Supremo que todavía no ha sido resuelto.

El segundo pleito es el penal, el que está instruyendo la Audiencia Nacional, concretamente, su Juzgado Central Número 3, el que preside la magistrada María Tardón. Aquí de lo que se trata es de desentrañar una presunta descapitalización fraudulenta de las fábricas. La investigación mantiene el foco sobre Víctor Rubén Domenech (que también responde como David Domenech) y sus socios Alexandra Camacho, Luis Losada y Diego Peris. A estos cuatro se sumaron recientemente el presidente de Alcoa en España, Álvaro Dorado, y la antigua administradora de la sociedad filial de la multinacional. La investigación no está cerrada.

Luego hay una lista de centenares de pleitos promovidos de manera personal por cada uno de los trabajadores. Estos pleitos tienen, en general, aspecto social, es decir, denuncian la falta de ocupación efectiva del puesto de trabajo. Y es que durante los dos años del período de transición (de Alcoa a Parter y de Parter a Riesgo) muchos obreros estuvieron mano sobre mano porque los gestores que vinieron tras la multinacional consideraban que esta circunstancia era la mejor de las posibles.

El acuerdo alcanzado por Alcoa con cada uno de sus empleados librará a la multinacional de nuevas implicaciones, más graves si cabe que las que protagonizan en este momento.

El Principado celebra el acuerdo

El consejero de Industria del Principado de Asturias, el socialista Enrique Fernández, señaló ayer en San Tirso de Abres que tanto el Gobierno de España como el regional y los administradores concursales de la empresa Alu Ibérica siguen “trabajando en la búsqueda de un proyecto, de una inversión alternativa, que permita generar nuevos puestos de trabajo para reemplazar los perdidos en esta instalación”.

Fernández reprochó a la multinacional Alcoa lentitud para solucionar la crisis del aluminio que la misma empresa generó cuando en el otoño de 2018 decidió poner a la venta sus fábricas de aluminio primario. “Podía haber llevado a cabo este acuerdo con los trabajadores mucho antes, pero no tuvo a bien hacerlo”. Para Fernández “ha sido la presión de los trabajadores y de las administraciones públicas en sede judicial la que probablemente le ha hecho recapacitar y, bueno, no vamos a lamentarnos por todo lo que podía haber sido y no fue, vamos a celebrar que lo que se ofrece a los trabajadores es un gran acuerdo y vamos a mantener el trabajo constante entre administraciones y el administrador concursal que ahora mismo lleva la gestión de la fábrica de Avilés y Gozón para poder buscar cuanto antes un nuevo proyecto empresarial que vuelva a generar puestos de trabajo y ¿por qué no? volver a contratar a parte de estas personas que han perdido su puesto de trabajo por el cese de la actividad de Alu Ibérica”, concluyó el responsable de la política industrial del Principado.