Un tranvía resucitado

Sucedió en otra primavera. La de 1992. Sobre la mesa de un despacho municipal se entregó un estudio sobre la oportunidad de recuperar el tranvía de Avilés. Formaba parte de un estudio más completo sobre las posibilidades de desarrollo a partir del patrimonio arquitectónico de la ciudad.

Es curioso leer hoy aquellas propuestas y compararlas con lo que se hizo y lo que no desde entonces. Esta semana, tras la conferencia del geógrafo Manuel Fernández Soto, quien planteó la idea de recuperar el tranvía entre Avilés y las playas, se desveló la intención del gobierno local de recuperar aquel transporte de una forma adaptada a la realidad del siglo XXI. La Alcaldesa defendió que existe coordinación con el resto de municipios de la comarca para unir Corvera con las playas de Castrillón a través de un transporte público sostenible y aprovechando la tecnología de hidrógeno.

Lo que el geógrafo Fernández Soto planteó tenía mucho de esa idea que constantemente asoma cada vez que se habla de completar el diseño urbano para los próximos años: “coser” la ciudad, para que el Avilés de la I+D+i y el de un casco histórico recuperado con éxito sean todo uno. Para lograr esa unidad, el viejo trazado del tranvía eléctrico de Avilés permitiría conectar ambas piezas de la trama urbana.

Lo decía también aquel proyecto presentado hace tres décadas, en el que algunos no creyeron del todo, o no consideraban viable en un escenario económico bien distinto aunque con ciertos parecidos al momento presente. Aquel trabajo acabó en manos de un técnico de una empresa que llevaba entonces el proyecto Avilés 2000. Nunca volvió a salir a la luz. Ni siquiera el centenario de tranvía pudo ser celebrado como cualquier efemérides de estas características. La pandemia lo impidió. Como alivio, una de las carrozas que saldrán hoy en el desfile del Bollo lleva implícita una alusión a tal acontecimiento. Fue el 20 de febrero de hace un siglo y un año, cuando Avilés tiraba la casa por la ventana con motivo de la inauguración de su tranvía eléctrico en El Parche. Hizo su primer recorrido hasta Salinas y, dos años después, se convirtió en definitivo desde Villalegre a Piedras Blancas. Fue el salto al progreso porque muy pocas ciudades no capitales de provincia tenían tranvía entonces. Gobernadores civiles y militares se desplazaron desde Oviedo para dar la bienvenida al nuevo medio de transporte, bendecido por el párroco de San Nicolás, Blanco Bolaño. Todo Avilés arropó aquel estreno que hoy parece de vuelta a la actualidad, a la vista de las últimas ideas lanzadas desde el Consistorio. Eso sí, como ha dejado claro la regidora avilesina estos días, esa aspiración a rescatar la ruta del extinto tranvía eléctrico de Avilés será en forma de autobús de tránsito rápido que se nutra de hidrógeno, adaptado a la línea 1 y con la incorporación de paradas en el casco histórico para los momentos de gran afluencia turística. El tranvía por hilo o vías está ya descartado por el elevado coste económico, pero es de celebrar la apuesta por recuperar la esencia de aquello con los fondos europeos destinados a proyectos de movilidad. Si fructifica, al menos, no será otra idea aparcada tres décadas en un cajón.