Jean-Paul Gaultier a Rossy de Palma: “Viva Asturias”

Rossy de Palma recibió ayer un mensaje de esos que dejan huella. El modisto francés Jean-Paul Gaultier había visto en las redes a su musa con el atavío que había creado para ella el creador asturiano Constantino Menéndez. Quería saber cosas de ese vestido. Rossy de Palma le fue explicando por escrito hasta que Gaultier ya se dio por satisfecho: “Estupendo. Me encanta tu pose y tu vestido”, señaló al otro lado del cíberespacio. “Viva Asturias”, concluyó pletórico.

Rossy de Palma fue la pregonera de las fiestas del Bollo. Lo había sido con un vestido creado por “made by kÖs” que en esencia respeta las reglas del típico asturiano pero, a la vez, las sublima de tal modo que no faltan detalles “transgresores” que tanto gustan a la propia artista y al modisto de Pillarno. Por ejemplo, la blusa no es tal, sino una camiseta de encaje y realizada en licra –por tanto, ceñida–, y el corpiño es una obra de arte: brocado con seda dorada, reforzado con ballenas y con una pechera de forma triangular cuyo extremo inferior asoma por debajo del dengue y monta sobre la saya dando una nota de colorido. Y, así, con todo esto, la artista se mostró tan divina como la detectó al otro lado de los Pirineos el diseñador Jean-Paul Gaultier.

La modelo y actriz de Almodóvar –fue, entre otras cosas, la que se bebe una jarra entera de gazpacho con somníferos en “Mujeres al borde de un ataque de nervios”– mantuvo las ganas de fiesta en la mesa presidencial de la Comida en la Calle, junto a Mariví Monteserín, la alcaldesa de Avilés (su anfitriona) y también junto al presidente del Principado, Adrián Barbón. Ayer, sin embargo, tan divina como civil.