Activada la ampliación del vertedero de ArcelorMittal en la zona del Estrellín

La modificación número 22 del Plan General de Ordenación (PGO) de Avilés marcará el pistoletazo de salida para la ampliación del vertedero de ArcelorMittal en la zona del Estrellín. La delimitación y clasificación de ese suelo como Depósito Controlado de Residuos (DCR), permitirá avanzar ahora en la definición de usos permitidos, autorizables, incompatibles y prohibidos en ese suelo.

La modificación planteada permitirá adecuar la normativa urbanística a la naturaleza real de éstos suelos como vertedero de titularidad privada cuya ampliación –en un 12% y hasta cerca de los 600.000 metros cuadrados– es necesaria para asegurar la continuidad de la fabricación de acero en Asturias a largo plazo, según la multinacional. Este ámbito no sólo permitirá el almacenamiento de residuos como DCR, sino también la valorización de aquellos residuos no peligrosos que puedan ser reutilizados en consonancia con las actividades del centro de I+D+i de la ArcelorMittal, ubicado en Avilés. Será mediante varias líneas de investigación actualmente en marcha con el objetivo de reducir la tipología y cantidad de residuos no peligrosos con destino al vertedero del Estrellín. Este trámite fue dictaminado en Comisión de Urbanismo con los votos a favor de PSOE y las abstenciones de Cambia Avilés, PP, Ciudadanos y Vox, pendientes del pleno del viernes para aclarar su postura.

El proyecto de Arcelor está interrelacionado con la Estrategia Española de Economía Circular, “España Circular 2030”, donde se asientan las bases para impulsar un nuevo modelo de producción y consumo en el que el valor de productos, materiales y recursos se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible, en la que se reduzca al mínimo la generación de residuos y se aprovechen con el mayor alcance posible los que no se pueden evitar.

Los terrenos propiedad de ArcelorMittal que se pretenden afectar al uso de vertedero estaban hasta ahora parcialmente calificados como Sistema General de Servicios como suelo no urbanizable categoría de interés y subcategorías de Forestal, Paisajístico y Canteras Extractivas. Con la modificación de Plan General que se debatirá en el Pleno de esta semana se introduce un nuevo tipo de vertedero para residuos urbanos e industriales no peligrosos. El acuerdo se someterá a información pública por una plazo de dos meses y, simultáneamente, se solicitarán los informes sectoriales pertinentes.