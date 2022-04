A dos ruedas antes de la guerra

La corverana Sonia Barbosa es “La chica que tenía prisa por ver el mundo”, como así se titula su último libro. Lo presentará esta tarde en el palacio de Valdecarzana de Avilés, a las 19.00 horas, coincidiendo, además, con los actos vinculados con el día del libro. Barbosa relata en su sexto cuaderno de viajes su periplo en moto desde Las Vegas y el mar de Japón, o lo que es lo mismo, 17.000 kilómetros sobre dos ruedas. En su ruta, recorrió varios países y entre ellos, Ucrania y Rusia, que aún no estaban en guerra. Eso sí, fue advertida en el país gobernando por Zelensky de que no era recomendable viajar por el este, por el Donbas. “Me dijeron que ya estaban en guerra, que había incidentes”, relata la corverana, que algo menos de un año después de su vuelta no duda en “cambiar de canal” al ver que zonas por las que viajó acompañada de su moto están devastadas tras la invasión rusa. “Me da mucha pena todo lo que está ocurriendo”, señala.

