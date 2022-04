Baterías de cok, única bolsa “significativa” para ganar una zona logística industrial

“La situación del puerto es crítica por el factor suelo”. Este es el diagnóstico que realizan los autores del estudio del plan de expansión de los muelles avilesinos que dio a conocer Pilar Tejo, socia directora de la ingeniería Teirlog que asumió esa labor.

El informe recoge que las necesidades actuales rondan las 20 hectáreas de superficie, señalando hacia los suelos de Baterías como el principal activo en ese futuro desarrollo portuario. Al respecto, el presidente del Puerto, Santiago Rodríguez Vega señaló que el riesgo actual no está en crecer sino en mantener determinadas actividades industriales ligadas a los muelles avilesinos.

Frente a la casuística de otros puertos que pueden perder un determinado tráfico por diversas razones (pérdida de competitividad, no cobertura de requisitos,...), en el caso de Avilés y debido a la íntima relación entre tráficos y actividad productiva, el no dar satisfacción a determinados requerimientos puede suponer, no solo la pérdida de los tráficos sino la de la actividad productiva generadora de los mismos, con lo que ello supone a nivel socioeconómico del área, recoge el estudio sobre el plan de expansión.

Así, las cosas, indican los expertos de la ingeniería Teirlog, “el Puerto de Avilés se encuentra en una situación crítica al disponer a corto plazo solo de 12,4 hectáreas en las zonas de reserva, de fácil obtención y ocupación”.

Las ocho restantes hasta llegar a las 20 hectáreas necesarias de forma inmediata, se vinculan a los terrenos que ocupaba la antigua Alcoa, donde se aprecia una “oportunidad industrial de futuro”, a juicio de los autores del estudio para la expansión del Puerto de Avilés, pese a la “incertidumbre derivada de la situación concursal” de la empresa, cuyos gestores están siendo investigados por la Audiencia Nacional. La superficie bruta utilizable en ese entorno es de 14,5 hectáreas (las que corresponden a la concesión del Puerto y que caduca en 2027) más otras 11,3 hectáreas de suelos patrimoniales.

Los otros dos enclaves para futuros usos portuarios de fácil obtención y ocupación se sitúan, al Oeste de las vías de Arcelor, con una superficie bruta utilizable de 11 hectáreas y, en la zona colindante al monte Tuñes, donde la superficie estimada es de 1,4 hectáreas.

“La ampliación de la zona de servicio del puerto se encuentra muy comprometida y urge actuar para su resolución”, detalló Pilar Tejo entre las conclusiones sobre las posibilidades de desarrollo futuro de los muelles avilesinos.

Ante la imposibilidad de “crecer hacia el agua”, por ser un puerto de ría, la complejidad de la ampliación hacia la margen izquierda, y las restricciones orográficas y de clasificación del suelo en algunas zonas de la margen derecha, los redactores del estudio para la expansión del Puerto, solo ven viable que las “escasas oportunidades” que se observan en el momento presente sean aprovechadas “al máximo y sin dilación, porque si no, vamos a estrangular el desarrollo a futuro”. Y añaden: “Hay una única bolsa de suelo de dimensión significativa y con potencial de uso portuario que es Baterías de cok”.

En el corto plazo, se podrían disponer de 12,4 hectáreas en Tuñes y la zona de las vías de Arcelor, aunque esta última reserva podría “no ser inmediata”.

Baterías de cok, insisten los autores del estudio se presenta como una zona de “necesaria vinculación al Puerto” y como una “oportunidad estratégica” para generar “un área de expansión logístico industrial y de valor añadido”, continúan en su argumentario.

El modelo de éxito que se atribuye al sistema portuario de Avilés radica en la oferta de infraestructuras y servicios que son factor de atracción para determinadas actividades productivas. En todo caso, insisten, “es imprescindible la dotación de suelos adicionales para absorber las necesidades de los tráficos actuales y crecimientos futuros”.

En ese capítulo, la estimación de los expertos de Teirlog es que el Puerto de Avilés podría llegar a mover casi 6,2 millones de toneladas en el año 2035, lo que representa un 22% más que en 2019. Entre las acciones a desarrollar en el corto, medio y largo plazo se presta especial atención , además de aprovechar esos nuevos tráficos, a la oportunidad de garantizar implantación de empresas ligadas a la actividad portuaria.