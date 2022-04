“La actitud de España con el Sáhara ha sido vergonzante”

“Aquellos días del Sáhara, 1973-1975” es una novela de amor y de intriga ambientada en un contexto histórico real en una tierra que vuelve a estar de moda tras la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de avalar el plan autonomista de Marruecos para el Sáhara Occidental. Su autor, Pascual Ortuño, exmagistrado y expresidente de la sección 12ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, ha escrito varios libros y publicaciones relacionadas con la gestión de conflictos y la mediación en el ámbito familiar. En la actualidad es uno de los más de 4.000 miembros de la Asociación de Veteranos del servicio militar en el Sáhara. El acto de presentación de la obra ayer por la tarde en los salones de La Serrana, en compañía de Álvaro Cuesta, vocal del Consejo General del Poder Judicial y de Pedro Hidalgo, también de la Asociación de Veteranos, fue en recuerdo de un amigo y compañero de filas, Lorenzo Ruiz Pérez.

–¿Por qué una novela ambientada en el Sáhara?

–Hice el servicio militar en el Sáhara por aquel entonces, hace 47 años, en los últimos en los que fue una provincia española hasta la “marcha verde”. Fue una guerra silenciada, en la que hubo muchos fallecidos, pero a los que estuvimos allí nos marcó para siempre. Siempre tuve en mente escribir mis memorias, y al acabar mi carrera profesional decidí ponerme a ello.

–Pero no son unas memorias.

–Hay bibliografía al respecto y pensé que para las nuevas generaciones unas memorias no serían atractivas. Así que decidí escribir esta novela de amor y de intriga en un contexto histórico real. Se escribió mucho de la Transición española, pero los cuatro o cinco primeros años de los 70 fue una época esencial. Fuimos una generación que luchamos con la intención de cambiar el país.

–¿Cuál es la relación con Avilés para que venga a presentar su libro a la ciudad?

–Es una conexión muy curiosa. Yo era director de la Escuela Jurídica Española cuando estaba en la Audiencia Provincial de Barcelona, y un día me dijeron que me llamaba Lorenzo Ruiz, de Avilés. En un primer momento creí que era uno de los tantos jueces que me llamaban, pero nada más que me habló me di cuenta de que era un compañero del servicio militar en el Sáhara. Era de Avilés, trabajaba en Ensidesa y era muy conocido porque jugaba al baloncesto (en la Atlética Avilesina). Me hizo muchísima ilusión. Resulta que se había jubilado y estaba buscando a antiguos compañeros del servicio militar, y dio conmigo. A mí, siempre me gustó escribir, y cuando estábamos allí me traje algunos escritos, pero otros los dejé. Y él se había traído una carpeta con todo. Un tiempo después vine a Asturias para unas jornadas de formación de jueces y nos reencontramos. Fue muy emotivo. Ya no perdimos el contacto, porque cuando empecé a escribir, él se acordaba de muchas cosas. Un día su hija me envió un correo electrónico para decirme que mi amigo no me podría llamar más porque se había ido para siempre. Por esto es que me hacía mucha ilusión presentar mi libro aquí, en Avilés, como homenaje a él, y lo conseguí a través de Álvaro Cuesta.

–¿Qué le parece la decisión del Gobierno de Sánchez sobre el Sáhara?

–Ahora que se están desclasificando documentos sabemos que en los 70 hubo más de 300 fallecidos, y cuando España abandonó aquello nos sentimos traicionados, porque no entendimos cómo se había abandonado aquello de forma tan miserable. Sentimos un poco de traición, porque peleamos por aquello y al final abandonamos a españoles, porque el Sáhara era una provincia española. Durante todos estos años, la actitud de España ha sido vergonzante, y lo que plantea el Gobierno es inviable, porque está la resolución de la ONU y España es responsable para con ella. Sólo puede haber intereses económicos incuestionables para abandonarles de la manera que se ha hecho.