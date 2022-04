La flauta que suena a Avilés en Singapur

Roberto Álvarez es flautista, avilesino de la calle Rivero y solista de flauta piccolo en la Orquesta Sinfónica de Singapur, donde también ejerce como maestro en School of the Arts y Nanyang Academy of Fine Arts. Le apasiona la música y mucho más poder vivir de su arte, que lleva cultivando desde que era una chaval. Es más, todavía tiene grabados a fuego en su memoria los mil y un paseos desde Rivero hasta el conservatorio Julián Orbón, donde comenzó a formarse como músico. Una vez que Álvarez comenzó a tocar como músico de refuerzo en la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) y en Oviedo Filarmonía, se le abrió un mundo nuevo. Había entrado en contacto con personas de diferentes lugares y experiencias. Y no se quería perder ni un detalle. Ahora vive feliz en Singapur. Pensaba pasar una temporada de dos años. “Ahora ya llevo quince y se ha convertido en mi hogar”, apunta el músico avilesino.

“La primera vez que pasé una temporada larga fuera de Avilés fue para irme a estudiar al Royal Northern College of Music en Manchester”, explica Álvarez. En aquellos momentos, el flautista tenía claro su futuro, sin embargo, reconoce que “fue una época con altibajos”. Echaba de menos Avilés, su vida, su familia y, al mismo tiempo, le sirvió para abrirse, para conocer personas de diversas nacionalidades, de las cuales un buen puñado tenían el mismo fin que él, dedicarse de pleno a la música. “Fue una época dura de aprendizaje, pero no la cambiaría”, remata. Regresó a Avilés y pronto tuvo la oportunidad de seguir formándose en otros países. Su siguiente destino fue el Algarve, en el vecino Portugal. “Era una zona preciosa de la que guardo buenos recuerdos”, apunta. Fue allí, donde le plantearon la posibilidad de visitar Singapur “a través de un largo proceso de audiciones”. En esa época, Roberto Álvarez casi no sabía ni ubicar la que sería su ciudad en un mapa del mundo y casualidades del destino, pronto se dio cuenta de que Singapur le ofrecía muchas posibilidades para seguir creciendo como músico. Eso sí, en ningún momento pensó que su vida lejos de Avilés fuera algo buscado, sino que la vida le fue llevando hacia esas latitudes, a 11.469 kilómetros de su hogar. Pese a la distancia, nunca olvida su ciudad de origen. Cada vez que viaja a Avilés considera que ve a su villa “desde una perspectiva diferente”. “Cada visita me permite disfrutar de Avilés de una forma muy especial”, apunta, antes de remarcar que el hecho de no tener cerca a sus familiares y amistades es “lo más duro de vivir lejos”. Eso sí, las nuevas tecnologías le ayudan a compartir experiencias con sus seres queridos. “Ahora podemos vernos muy a menudo y estar en contacto”, remarca este avilesino que ha pasado de vivir en una tierra como Asturias en la que se dan las cuatro estaciones, con días lluviosos, fríos y también de calor a vivir “de continuo en verano”. “Bromeamos con la idea de que hay dos estaciones: la calurosa y la más calurosa todavía”, afirma el avilesino que vive en un país situado a un grado al norte del Ecuador, es decir, con clima de selva tropical. Aún así, esas altas temperaturas no le han impedido probar queso de Cabrales por esas latitudes. “Quién sabe, ¡quizá un día podamos comer un laksa –un tipo de sopa de fideos muy condimentada y popular en Singapur– en Avilés!”, afirma el músico, que no ha pensado, por el momento, en regresar a vivir a su ciudad de origen de manera definitiva, pero disfruta todo lo que puede en cada visita, bien sea en períodos vacacionales como en actuaciones. “Precisamente, en junio estaré girando con mi nuevo disco, acompañado por la pianista ucraniana Kseniia Vokhmianina. Presentaremos un programa de estrenos absolutos y entre las obras incluimos dos piezas de compositores avilesinos como Gonzalo Casielles –recientemente fallecido– y Daniel Sánchez Velasco. Aunque sea en la distancia, Avilés sigue siendo una parte importante de mi vida musical”, destaca el avilesino. En el plano estrictamente profesional, Álvarez es un artista de música clásica, aunque también se defiende como pez en el agua en otros estilos como el jazz o el folk. Ha tocado sones asturianos en mil y un partes del planeta y le encanta seguir descubriendo las infinitas posibilidades y sonoridades de su instrumento, la flauta, con la que lleva investigando desde sus primeras clases en el conservatorio, donde su querido Gonzalo Casielles le enseñó a crecer como el músico que hoy es. Roberto Álvarez nació en Avilés el 25 de diciembre de 1977. Criado en la calle Rivero, pronto comenzó sus estudios como flautista en el Conservatorio Julián Orbón. Comenzó en el OSPA y se le abrió un mundo que le llevó a formarse y tocar en Manchester, Portugal y otros lugares. Desde hace quince años es profesor y músico en Singapur.