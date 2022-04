El camino más corto del aula a la empresa

Los estudios de Formación Profesional están en auge, tal y como reflejan las cifras de matriculaciones curso tras curso. En el actual hay un total de 2.736 personas matriculadas, un 11% más que en 2006, y son las familias relacionadas con la industria y la informática las que captan mayor interés, fundamentalmente por las expectativas de conseguir un empleo al finalizar su formación. Pero también aumenta en el interés en los ciclos de deporte y de servicios.

Uno de los apuntes más llamativos es la diversidad de edades: desde los jóvenes que finalizan la ESO y el Bachiller, hasta quienes dejan los estudios universitarios por la FP y los que buscan ampliar su formación profesional en edades más avanzadas por distintos motivos.

El otro dato significativo es que el éxito de la FP avilesina aumenta especialmente en los ciclos superiores, con un incremento del 15% en el último lustro en los centros de la ciudad.

LA NUEVA ESPAÑA ha reunido a siete estudiantes del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Avilés que cursan módulos las dos familias profesionales con más demanda en el mercado laboral para que cuenten su experiencia. De distintas edades y bagajes, coinciden en lo acertado de su elección porque ven aplicación práctica en las asignaturas que estudian, en el aprendizaje de las denominadas habilidades blandas y en las oportunidades de un futuro laboral.

Diego Ruibal tiene 30 años. Tras el Bachiller, inició estudios universitario Ingeniería Técnica Industrial, en la especialidad de electrónica, que tuvo que abandonar por motivos personales y posteriormente empezó a formarse en sistemas electrotécnicos y automatizados. Cuando los finalizó, tuvo dificultades para encontrar trabajo y decidió estudiar informática, animado por su hermano. Ahora cursa primero de desarrollo de aplicaciones web. “Me estuve informando y ya había hecho alguna cosa online. Vi que era lo que me gustaba y que tenía mucha salida laboral, así que me pareció una buena oportunidad. Y aquí, en el centro me orientaron sobre la formación con más salida”.

Alba García, de 21 años, cursa mecatrónica industrial. Había empezado el grado de Ingeniería electrónica e informática. “Lo tuve que dejar y pensé en hacer un ciclo de FP. Tengo familiares que trabajan en el metal, y me animaron a tirar por esta rama, así que me informé y me recomendaron este ciclo. Estoy muy contenta, porque me gusta mucho y creo que voy a tener salida laboral, aunque mi objetivo es acabar mis estudios esté trabajando o no”.

Janine Dorobantu llegó con 8 años desde su país de nacimiento, Rumanía. Tiene 23 años y estudia el ciclo de Desarrollo de Aplicaciones Web, “y eso que las matemáticas y las ciencias se me daban mal, pero mal, mal. Al acabar Bachiller me veía perdida y pensé que tenía que estudiar algo en lo que pudiera encontrar trabajo. Me cuesta mucho más que a los demás, porque ya digo que las matemáticas se me dan mal. Así que tengo que estudiar mucho, pero me gusta lo que hago”. Añade que su prioridad “es encontrar trabajo y este es un sector en el que parece que tiene salida”.

Gonzalo Álvarez tiene 19 años, es gallego, de Ribadeo, donde reside su familia. Empezó el grado de Matemáticas, “pero era demasiado difícil para mí. En realidad, siempre me había rondado por la cabeza la posibilidad de cursar una FP relacionada con las TIC, los sistemas de telecomunicaciones e informática”. Un amigo suyo es de Avilés, así que se informó de las oportunidades que le ofrecía el CIFP avilesino y se decidió. “Había otro centro que me quedaba a algo más de una hora de viaje de casa, pero éste me gustó, me decidí, y aquí estoy”.

Javier Tordable es el más joven del grupo, con 17 años y residente en Oviñana (Cudillero). Admite que no le gusta estudiar, “nunca me gustó”, reitera. Pero quería ser bombero mecánico, y se planteó la posibilidad de ir a Gijón, pero el transporte se presentó como un escollo insalvable. “Siempre me gustó la mecánica y todo lo relacionado con los motores. Me apunté a mantenimiento de automóviles, pero no tuve plaza. Entonces, un amigo de mi padre me habló del mantenimiento electromecánico y me dijo que tenía mucha salida laboral, con trabajo asegurado cuando finalizara. Así que pregunté en el CIFP de Avilés y me informaron muy bien, hasta me dijeron que, si no me gustaba, podría apuntarme el año que viene a otro. Pero la verdad es que me gusta mucho”. Eso sí, ahora se plantea seguir estudiando. “Cuando acabe estos estudios lo pensaré despacio, pero me gustaría hacer mecanizado, torno, fresado..”.

Óscar Prada es el mayor de todos, con 37 años cumplidos de hace solo unos días. Cursa Administración de sistemas informáticos en red (Asir), pero ya cuando era joven había hecho un ciclo superior de Desarrollo de proyectos mecánicos. “Nunca trabajé en eso, así que ya se me olvidó todo”. Durante varios años trabajó en tiendas de servicios de telecomunicaciones, en Asturias y en Ibiza, donde residió casi cinco años. “Siempre me había gustado haber estudiado algo a lo que me pudiera dedicar, y como la informática me gusta, mi pareja me animó y mi madre también. Así que miré las noticias que salían sobre estos estudios, las estadísticas del paro, las salidas laborales que tenía… y me matriculé. Y aquí estoy, a mi edad”, afirma risueño.

Elena Hernanz tiene 20 años y también estudia Administración de sistemas informáticos en red (Asir). “Siempre me gustó la informática y en casa era yo la que arreglaba las cosas: los móviles, la televisión… Acabé el Bachiller y me matriculé en Ingeniería de Telecomunicaciones. Pero aquello se me fue de las manos. Lo encontraba todo como muy abstracto, y entonces llegó la pandemia y nos encerraron. Me desmotivé por completo y finalmente lo dejé. Pero quería estudiar algo y pensé que tenía que ser relacionado con la informática pero que le vieran aplicación real. Y aquí lo encontré”.