El inventario municipal de Avilés sitúa una mesa de autopsias en un parque, denuncia el PP

Una mesa de autopsias de acero situada en el parque de Villalegre o mobiliario de todo tipo almacenado en el aparcamiento público de la Plaza de España forman parte del Inventario Municipal de Avilés, unos ejemplos que según el Partido Popular (PP) demuestran que este documento está sin actualizar, “algo gravísimo” al no reflejar así una imagen fiel del patrimonio del Ayuntamiento.

Los populares avilesinos interpelaron en el pasado Pleno a la concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, sobre este asunto, y ayer ahondaron en sus protestas. Incidieron en que “las Administraciones Públicas tienen la obligación de inventariar los bienes y derechos que integran su patrimonio haciendo constar, con el suficiente detalle, las menciones necesarias para su identificación y las que resulten precisas para reflejar su situación jurídica y el destino o uso a que están siendo dedicados”. Y esto, subrayan, se está incumpliendo en el Ayuntamiento de Avilés.

En el PP han examinado el inventario que se puede consultar en el portal de transparencia municipal y han detectado “infinidad de errores”, por lo que a su modo de ver no se está ofreciendo a la ciudadanía “información veraz, real y contrastada” pese que “este Ayuntamiento se jacta de haber recibido reconocimientos” varios en materia de transparencia.

“La Corporación está obligada a votar las modificaciones del inventario con unos códigos que no podemos descifrar, por eso nos abstenemos (cuando esos cambios van a Pleno). Se presentan puntos para votación sin que podamos tener el conocimiento previo necesario. Queremos saber lo que estamos votando y lo que tiene este Ayuntamiento”, apuntó la portavoz de los populares en el Ayuntamiento de Avilés. Y es que Esther Llamazares sospecha que parte de la información que recoge el Inventario Municipal no es real. “¿Es verdad o no la información que recoge ese portal? Según el Inventario, la urbanización de Brigadas Internacionales es de uso público, dominio público y de titularidad pública. Problema solucionado”, añadió Llamazares, a la que no convenció la respuesta de Raquel Ruiz en el Pleno.

La concejala socialista dijo que “una persona de Secretaría” está dedicada a la “actualización constante” del inventario, que “se gestiona mediante una aplicación informática”, a la que no se vuelcan los datos hasta que la base de datos está actualizada. “Esto era responsabilidad de la oficial mayor [se trasladó al Ayuntamiento de Corvera]. Se está intentando poner al día el trabajo que había acumulado”, añadió Ruiz.

Para Llamazares “es una irresponsabilidad del equipo de gobierno dar información falsa”. “Esto es grave. Se está falseando información a los ciudadanos”, concluyó la popular, que exige saber “si es verdad o no” lo que se cuelga en el portal de transparencia.