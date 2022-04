“The Asturian Sisters”, comedia musical y de enredos en Avilés

El teatro Palacio Valdés vuelve esta tarde a abrir sus puertas a un estreno del ciclo “Hecho en Asturias” en escenAvilés, el segundo en una semana. Esta vez es la compañía Factoría Norte la que presenta su última propuesta, “The Asturian Sisters”, una ácida comedia que conjuga el musical, el cabaret y el vodevil. Será a las 20.15 horas. Eladio de Pablo, el director, avanzó ayer que la función “garantiza disfrute y risas”. Y parafraseando a Mayorga, agregó: “También pensamiento, poesía y emoción”.

Se trata, apuntó, de una comedia de enredo con final sorprendente y un musical “brillante y divertido”. “Todo está engrasado para que la gente disfrute de uno de los musicales más espectaculares que se van a ver en esta Asturias nuestra”, recalcó rodeado por los actores, actrices y también cantantes que protagonizan “The Asturian Sisters”: Sheila Montes, Ana Morán, Paula Mata, Chus Serrano y Hugo Manso.

Con ellos estuvo también la concejala de Cultura de Avilés, Yolanda Alonso, quien se mostró “encantada” por este nuevo estreno en el Palacio Valdés. También valoró que se trate de un función con cinco protagonistas – “Ya no se ven estos espectáculos tan numerosos”, precisó– y ensalzó el trabajo de la productora, Factoría Norte. Eladio de Pablo, que también firma el texto, dirige una “divertidísima” función, en la que el humor marca el tono, siempre mordaz e inteligente, con un fundamental protagonismo de la música, un ritmo trepidante, y en la que los y las protagonistas vivirán un continuo juego de engaños y desengaños, en un mundo lleno de falsas verdades y verdaderas mentiras.

La pieza que ahora llega a Avilés nació de una escena de calle: “The Fontán Sister”. “Con The Asturian Sisters lo primero fue ponerle el título. Luego tuve como veinte argumentos y al final me decidí por este”, explica De Pablo, que en los peores días de pandemia, no perdió el humor. Y ese optimismo que es casi una forma de vida llega ahora a las tablas avilesinas. En “The Asturian Sisters”, tres exitosas actrices del musical, con la llegada de la pandemia que acentuó la precariedad de la profesión, deciden fundar una comunidad, “The Asturian Sisters”, retirada del mundanal ruido, basada en el disfrute del instante pasajero, las buenas vibraciones y la paz del espíritu. Pero todo se empieza a complicar cuando uno de los integrantes empieza a creerse Clarín redivivo, pero olvidado por la sociedad. Para remediar su tristeza, las tres actrices, interpretadas por Sheila Montes, Ana Morán y Paula Mata, pondrán en marcha un espectáculo musical como homenaje al genio, y compañero de comuna. Pero los homenajes los carga el diablo... Completan el reparto Chus Serrano y Hugo Manso.

De Pablo agradeció ayer al Ayuntamiento poder “estrenar en condiciones dignas”, valoró también el trabajo de la productora y se deshizo en elogios para con los suyos, los que hoy darán la nota en Avilés. Con ellos, por cierto, habrá un sexto personaje: “Cuco”, pero es sorpresa.

Las entradas se encuentran a la venta en los canales habituales, la taquilla de la Casa de Cultura y la web https://entradas.liberbank.es/ palaciovaldes, y en la taquilla del teatro Palacio Valdés, desde dos horas antes del comienzo de la función, con un precio único de diez euros.