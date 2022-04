Juan Mayorga: "Me siento como El Golem: me pregunto si soy dueño de mis palabras, de las que me llevan a amar y de las que me hacen sentir amenazado"

Juan Mayorga (Madrid, 1965) es muchas cosas. La última, director del teatro de La Abadía, en Madrid. También es académico de la Española: él y José Luis Gómez son, de hecho, los únicos teatreros de la magna casa que limpia, fija y da esplendor. Y desde hace más de tres décadas, dramaturgo. Dramaturgo señero. El más influyente de entre los españoles, el más destacado a este y al otro lado de los Pirineos. Y no lo digo yo, lo certifican el Premio Europa a las Nuevas Realidades Teatrales, el Nacional de Literatura Dramática, el Nacional de Teatro, cinco "Max"... Pero no sólo eso: esta última temporada ha sido la de su "hat-trick": tres espectáculos suyos en cartelera al mismo tiempo: "Silencio", "La lengua en pedazos" y "El Golem". Este último se representa mañana viernes y pasado, sábado, en el Centro Niemeyer. La primera función, en horario de matinée, tendrá a Mayorga como protagonista: participa en un encuentro con escolares avilesinos. La función del sábado (20.00 horas) es abierta a todos los espectadores. Mayorga conversa con LA NUEVA ESPAÑA por teléfono.

-¿Es "El Golem" la más filosófica de sus montajes o es cosa excesiva de los críticos?

-Me digo siempre, y a veces lo digo en público, que el teatro no debe buscar un teatro que lo respalde, si no, una filosofía que lo prolongue. Si en mis obras hay un contenido filosófico no es porque contengan un conjunto de posiciones que el texto pueda ilustrar o dejar de ilustrar, si no más bien porque lo que contienen son ocasiones para pensar. Mi teatro quiere dar a pensar y me he dado cuenta de que pocas han dado más a pensar que "El Golem".

-El Golem, en realidad, es un monstruo que revive con la palabra. ¿Su espectáculo lo reinterpreta?

-La obra no nació de la lectura de la leyenda judía, ni tampoco pretendo reinterpretar el mito. La obra nació de mi deseo de explorar la pregunta de qué le sucede a un ser humano que recibe la memoria de otro ser humano. Es cierto que esta exploración aparece en el cuento de El Golem, pero lo que de verdad me interesaba no era eso en sí. Lo que me interesaba era el proceso de transformación de ese ser humano cuando carga con esa memoria que no es suya. Ahí es cuando me interesó el cuento. Bueno, por ser más claro. El cuento me interesó por tres dimensiones . Dos vienen en el cuento y la tercera llega en la propia estructura. El Golem es un ser de barro e inanimado que cobra vida por las palabras que le meten dentro. Esto es algo que nos pasa a todos: somos cuerpos ocupados por palabras, somos la consecuencia de esas palabras que hemos aprendido y que nos han metido en la cabeza y nos han llenado de acción. Esto lo vinculo al cuento del Golem porque, en un momento dado, la criatura va a defender a la comunidad de un enorme enemigo. La dimensión política de la leyenda también me interesa. De hecho, ambas dimensiones están en este cuento escénico que hemos levantado y que se representa este fin de semana en Avilés: el personaje de Felicia se abre a las palabras que le llevan a la acción de tal modo que será líder político de la comunidad.

-¿Y la tercera dimensión?

-"El Golem", como le he dicho, es un cuento escénico en el que se citan otros cuentos y funciona, de suyo, con los mismos mecanismos de estos cuentos.

-Le escucho.

-El personaje de un cuento se viste con algo y se transforma.

-Como las gafas de su "Intensamente azules".

-Bien visto. Uno se transforma con esas gafas, pongamos esas gafas, y el resultado de esa transformación el lector, el espectador, lo acepta. Le pasa a la niña que se pone unos zapatos mágicos que la llevan a un bosque al que no se atrevía a ir. Esto le sucede a Felicia: memoriza unas palabras que otro y se convierte en otra persona. Es a lo que me refería con eso de qué sucede a una persona cuando toma la memoria que no es suya.

-Esto le pasa a los actores y a los dramaturgos todo el tiempo.

-Es posible. De hecho, Felicia se hace esa pregunta. Si lo que queríais era un ser humano que dijese palabras que no eran suyas por qué no elegisteis a una actriz. ¿O es que soy una actriz? Los actores son cuerpos ocupados por palabras, pero en realidad lo somos todos. Me siento como El Golem: me pregunto si soy dueño de mis palabras, de las que me llevan a amar, pero también de las que me hacen sentir amenazado.

-No hemos hablado del hecho de que El Golem en realidad sea un monstruo.

-Un monstruo que salva a la comunidad de una amenaza grave. Hay muchos destinos de líderes políticos que terminan resultando amenazas. Primero son vistos como una solución, pero después son aquello que nos pone en peligro. "El Golem" también habla del destino trágico del líder político.

-"El Golem", "Silencio" y "La colección"... la pandemia le ha dado que escribir.

-"Silencio", como sabe, es el discurso de entrada en la Academia. Lo pronuncié en la primavera de 2019, sin saber que meses después seríamos invadidos por el silencio. Resulta que muchas cosas de las que se dicen en ese discurso se han resignificado con el paso del tiempo. Lo que tiene que ver con la pandemia es que fue, entonces, cuando empecé a trabajar con Blanca Portillo con el pensamiento puesto en hallar el momento en que pudiéramos encontrarnos en una sala de ensayo. "La colección" la concluí en los primeros días del confinamiento. La cerré y la envié a algunas personas, pero sólo como señal de vida de que podíamos seguir pensando en nuestro misterio. En ese sentido está vinculado a la pandemia. Le diré que quiero que sea mi próxima dirección: quiero estrenarla la próxima temporada. "El Golem" la había escrito hace años, pero cobró la forma final después de ver en las calles esa angustia de la gente abandonada.

-Dirige Alfredo Sanzol, que últimamente se había movido por las comedias azconianas, digámoslo así.

-Ya sabe que somos amigos y que siento un cariño personal por él. Nos intercambiamos textos e ideas desde hace tiempo. Me importa su opinión. No le voy a negar que quizá le envié "El Golem" removido por el anhelo de que apoyase su representación en el Centro Dramático Nacional (CDN). Me llamó, me dijo que le interesaba tanto que no sólo iba a producirla el CDN, si no que quería dirigirla él mismo.

-Y eso que venía de "El bar que se tragó a todos los españoles".

-Eso dice mucho de su capacidad de no acomodarse y desafiarse en cada función. Me ha impresionado su capacidad lectora: ha leído con gran sutileza cada una de las líneas.

-Y ahora se anuncia "Amistad".

-Es un montaje que va a dirigir José Luis García-Pérez y se va a estrenar en enero de 2023. Se centra en tres amigos cincuentones que deciden jugar a un juego peligroso que va a revelar muchas cosas acerca de sí mismos. Dará que reír y hasta de sonreír.

-Está en La Abadía, en Academia, en las aulas de la Carlos III... y mantiene su capacidad de escritora.

-Estar en todos estos sitios me ayuda a encontrarme con la gente. La enseñanza me permite compartir experiencias con otros creadores más jóvenes y poner en crisis permanente mi propia creación. La Academia me hace estar alerta a las expresiones que quizá hay que redefinir y dirigir La Abadía, uno de los teatros más bellos del mundo, es dirigir un lugar donde la gente se reúne. ¿Qué hay más bello que imaginar experiencias para que la gente se reúna?