El colegio Marcelo Gago aspira a convertirse en un centro “ambientalmente sostenible”

El colegio público Marcelo Gago lleva tiempo de enhorabuena: en los últimos cuatro años ha duplicado el número de alumnos, de 93 a 187, y también las unidades, de siete a trece. Ahora el edificio compite por fondos europeos que, de lograrse, cambiarán por completo la imagen de este centro, que pasará a ser sostenible medioambientalmente. No solo eso: en la construcción, como también se hará en la sede del nuevo Conservatorio, se aplicará la llamada “economía circular”, con el propósito de reutilizar, reciclar y valorizar el 70 por ciento de los residuos de las obras. El proyecto –valorado en 2,5 millones, de los que el gobierno local pondría 500.000 euros en dos anualidades– está ideado para ejecutarse en diez meses –el grueso en verano, para no interrumpir la actividad lectiva– entre 2023 y 2024. A finales de este ejercicio se conocerá si el proyecto recibirá fondos “ Next Generation”.

Javier Sarasola, director del Marcelo Gago, y su equipo conocieron ayer los pormenores del proyecto por la concejala de Educación, Nuria Delmiro, y el concejal de Obras, Pelayo García. “Para nosotros es una gran oportunidad, por un lado porque en nuestro proyecto educativo incidimos en el respeto al medio ambiente y aquí se hará una reforma integral que nos permitirá pasar de eficiencia energética D a A, un avance sustancial. También permitirá mejorar los espacios. Por todo, ojalá se apruebe el proyecto pero, aún así, el próximo curso vamos a incluir en la programación este trabajo para que la comunidad educativa pueda participar activamente”. Delmiro, por su parte, señaló que las posibilidades de obtener los fondos “son bastante altas”.