Ciudadanos Avilés acaba estallando. Su portavoz municipal, Javier Vidal García, abandona el partido por las tensiones con la dirección general del partido, pero pretende continuar en el Ayuntamiento lo que resta del mandato como concejal no adscrito.

"Han pasado casi tres años desde que fui elegido concejal en el Ayuntamiento de Avilés, para defender las ideas de Ciudadanos. Cuando una persona sale elegida para ocupar un cargo público adquiere con los electores un compromiso de llevar a cabo las ideas reflejadas en el programa que presenta. Las ideas liberales y de progreso que han presidido mi actuación han sido una constante en mi trayectoria, cuyo norte siempre ha estado regido por mi contribución al desarrollo de la ciudad de Avilés y la mejora de las condiciones de vida de mis conciudadanos, desde los más pequeños detalles cotidianos hasta proyectos de alcance para la mejora de nuestra ciudad. Pero no es hoy el día de los balances", apunta Vidal García.

En un comunicado difundido por las redes sociales explica que, "tras un proceso analítico de todo este tiempo, soy consciente de que no he contado con el apoyo del Partido, sino más bien he soportado reiterados e injustos comportamientos conmigo y con otros compañeros, por parte de varios directivos regionales. Todo esto, sumado a la falta de apoyo y soporte, que no han ayudado al ejercicio de mi trabajo, me ha conducido a tomar la decisión de causar baja en Ciudadanos".

Vidal García añade en ese escrito que el año que resta de mandato municipal seguirá defendiendo las ideas que en su día le animaron a participar, "con la misma lealtad hacia los ciudadanos de Avilés, sin adscripción a ningún partido político, y con absoluta libertad para defender en el consistorio las ideas programáticas con que me presenté ante los avilesinos".

La de Vidal García no es la única baja de Ciudadanos Avilés. Según fuentes del partido, el coordinador local, Daniel Quirós, y Manuel Rubio, miembro de la directiva, también se dan de baja en la formación naranja.