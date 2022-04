El conservatorio de La Ferrería tendrá un auditorio de 90 plazas y aulas insonorizadas

El antiguo edificio de Correos de la calle La Ferrería será la nueva sede del conservatorio Julián Orbón de Avilés. La reforma integral de ese inmueble será ejecutada en breve plazo; es más, el Ayuntamiento sopesa adjudicar la actuación, cifrada en 2,6 millones de euros, en el mes de diciembre. La adecuación del edificio opta a una convocatoria de fondos europeos, los “Next Generation”, que pueden suponer un ahorro municipal del 55 por ciento. Haya o no subvención europea, el Ayuntamiento dispone del capital necesario para ejecutar la obra, lo único que cambiarían serían los plazos de ejecución de la reforma integral del edificio. El nuevo centro permitirá cumplir uno de los sueños de la comunidad educativa del conservatorio, que es que sus alumnos no tengan la necesidad de cambiar de edificio para formarse como músicos, como ocurre ahora. Además, la nueva instalación estará dotada de un sistema tecnológico adaptado a los tiempos actuales, con aulas insonorizadas concebidas como “cápsulas” aisladas, para así no interferir en los espacios más próximos y un auditorio con capacidad para 90 plazas.

“Es un proyecto ilusionante y será realidad a corto plazo. La intención es que el proyecto esté adjudicado en diciembre de este año, con un plazo de ejecución de 15 meses; entonces, en mayo de 2024 podremos tener un edificio con todas las comodidades, con toda la tecnología y, sobre todo, un centro que además tendrá una acústica increíble, según nos traslada el profesorado. Hemos invertido mucho en la acústica y la tecnología de los diferentes espacios”, indicó la concejala de Cultura, Yolanda Alonso. El nuevo conservatorio de La Ferrería contará además con salas para la banda, la orquesta y el coro. “Vamos a tener un conservatorio a la altura de los mejores”, apostilló la concejala de Cultura. El director del conservatorio, Carlos Galán, tildó de “emocionante” el hecho de participar en la gestación del proyecto y la posibilidad de que el equipo directivo planteara su opinión al respecto. “El proyecto es precioso, tendremos dos salas donde podremos centralizar todos los ensayos, actualmente estamos repartidos en dos centros más la Casa de Cultura y la Factoría, vamos a estar todos en el mismo edificio, vamos a poder sacarle mucho partido. A nivel acústico y tecnológico es algo muy diferente”, señaló el responsable del “Julián Orbón”, que consideró además que las aulas insonorizadas “van a suponer un impulso increíble”. “Las infraestructuras van a estar a la altura de la excelencia educativa que tenemos en el centro”, remató no sin antes destacar que la nueva ubicación permitirá ampliar las plazas del centro musical avilesino. Actualmente, el conservatorio cuenta con 210 alumnos. El arquitecto Julio Redondo es el redactor del proyecto. Afirma que su papel en el diseño ha sido fijarse en el modelo educativo base de los conservatorios con aulas individuales y para clases teóricas. También, de acuerdo con el equipo directivo, priorizó la idea de habilitar un auditorio “que será la pieza angular” del edificio, donde también habrá un espacio para la biblioteca y una profunda innovación tecnológica, nada comparable a la que el alumnado que actualmente estudia en el centro de la calle Julia de la Riva está acostumbrado. Así las cosas, solo quedará esperar a diciembre para comenzar a soñar con un nuevo proyecto de conservatorio “a la altura de la excelencia educativa”.