Ciudadanos de Avilés entra en barrena: se van el coordinador y el portavoz municipal

Ciudadanos Avilés salta por los aires. Su portavoz municipal, Javier Vidal García, hizo oficial ayer su marcha del partido por las tensiones con la dirección general de la formación, pero pretende continuar en el Ayuntamiento lo que resta del mandato como concejal no adscrito, lo que ha merecido una dura crítica del coordinador regional, Ignacio Cuesta. La decisión del portavoz arrastra consigo al coordinador local de Ciudadanos, Daniel Quirós del Busto, que llegó al cargo “apadrinado” por Javier Vidal García, y al miembro de la ejecutiva Manuel Rubio, responsable de relaciones institucionales y hombre también de la confianza de García. No se descarta que el carrusel de bajas se detenga aquí.

En su adiós achaca a la dirección regional falta de apoyo Javier Vidal García - Exportavoz municipal

Confirmada la baja del portavoz, municipal, de los tres concejales restantes –C’s es la cuarta fuerza política avilesina igualada a ediles con el PP– solo Sharon Calderón-Gordo confirmó ayer su intención de seguir en el partido; los otros dos, Carmen Pérez Soberón y José Luis Ferrera, no atendieron ayer las llamadas de este diario para conocer sus intenciones en pleno naufragio del proyecto avilesino del partido centrista que estuvo a punto de superar al PP en cifra de votos en las últimas elecciones locales.

La que fue candidata a la alcaldía guarda silencio Carmen Pérez Soberón - Concejal

“Han pasado casi tres años desde que fui elegido concejal en el Ayuntamiento de Avilés, para defender las ideas de Ciudadanos. Cuando una persona sale elegida para ocupar un cargo público adquiere con los electores un compromiso de llevar a cabo las ideas reflejadas en el programa que presenta. Las ideas liberales y de progreso que han presidido mi actuación han sido una constante en mi trayectoria, cuyo norte siempre ha estado regido por mi contribución al desarrollo de la ciudad de Avilés y la mejora de las condiciones de vida de mis conciudadanos, desde los más pequeños detalles cotidianos hasta proyectos de alcance para la mejora de nuestra ciudad. Pero no es hoy el día de los balances”, reflexiona Javier Vidal García en el comunicado que hizo público a primera hora de la mañana de ayer para anunciar su marcha de Ciudadanos.

La edil tenida por crítica de Javier Vidal García dice que sigue Sharon Calderón-Gordo - Concejal

El ya exportavoz municipal de C’s en Avilés explica que “tras un proceso analítico de todo este tiempo, soy consciente de que no he contado con el apoyo del partido, sino más bien he soportado reiterados e injustos comportamientos conmigo y con otros compañeros, por parte de varios directivos regionales. Todo esto, sumado a la falta de apoyo y soporte, que no han ayudado al ejercicio de mi trabajo, me ha conducido a tomar la decisión de causar baja en Ciudadanos”.

El número 4 de la lista guarda silencio en plena crisis José Luis Ferrera - Concejal

Javier Vidal García añade en ese escrito que el año que resta de mandato municipal seguirá defendiendo las ideas que en su día le animaron a participar, “con la misma lealtad hacia los ciudadanos de Avilés, sin adscripción a ningún partido político y con absoluta libertad para defender en el Consistorio las ideas programáticas con que me presenté ante los avilesinos”.

En su adiós achaca a la dirección regional falta de apoyo Daniel Quiros del Busto - Excoordinador

Daniel Quirós del Busto declaró a LA NUEVA ESPAÑA que se va “por coherencia con la marcha de Javier Vidal, ya que entré en el partido de su mano” y disgustado “por la falta de respaldo del aparato regional de Ciudadanos, por haberme sentido en ocasiones hasta hostigado y por la incapacidad de unir a la agrupación avilesina, donde las personas que no apoyaron mi nombramiento van por libre”.

Abandona el partido y sus funciones orgánicas Manuel Rubio - Deja la ejecutiva local

El coordinador autonómico de Ciudadanos, Ignacio Cuesta, censuró la actitud del exportavoz en Avilés, “que culmina con el anuncio de su marcha”, así como su “falta de compromiso –evidenciada desde hace ya tiempo– a la hora de cumplir con el programa electoral y con las siglas que le llevaron a ocupar un cargo de representación en el Ayuntamiento avilesino, Ciudadanos Avilés necesita otro tipo de liderazgos”, añadió.

Dejó el partido “decepcionado” en mayo de 2021 José María Roces - Excoordinador

Cuesta recrimina al exportavoz su decisión de no devolver el acta de concejal como establecen los estatutos y concluyó afirmando que los vecinos de Avilés “se merecen que la propuesta de Ciudadanos tenga continuidad en el concejo a través de otros representantes”, tarea de la que dijo, “nos ocuparemos de forma inmediata”.