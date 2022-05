Ródenas vale un triunfo

¡Claro que sí! Los partidos se deciden por detalles y, el de este, puede decirse que residió en la robustez del esternocleidomastoideo (con perdón) de un petrelense. El principal músculo del cuello de Alberto Ródenas giró como nunca y, a unos trece metros de la línea de gol, proyectó el balón hacia la red para dar una victoria importantísima al Real Avilés ante el Leganés B.

Ambos contendientes prolongaron sus respectivas inercias resultadistas de la jornada anterior; dinámica, la de los locales; estática, la de los visitantes. Además, cada uno representó lo que se reivindicaba en este 1º de mayo: mientras el Real Avilés hizo de currante (la manifestación autonómica del Día del Trabajo se iniciaba a la misma hora y a pocos metros del Suárez Puerta), el Leganés B acabó de celebrar el Día de la Madre interpretando a la amamantadora de los realavilesinos.

La primera parte transcurrió sin apenas lances reseñables. Por los anfitriones, no más que un par de raudas combinaciones entre Mabwati y Sergio García y sendos conatos de Jorge Morcillo e Iago Díaz que alertaron al guardameta Sergio Valero. El verdadero peligro del filial pepinero, que antes de la media hora perdía por lesión al bedawa Aymane Mourid, retirado entre lágrimas, no se vislumbró hasta pasado el descanso, justo a los diez segundos de la reanudación, tras una colada de Álex Sancris que Diego García a punto estuvo de rematar con éxito. A los blanquiazules, advertidos, el aviso les espoleó, pero, viendo que las ocasiones seguían sin llegar, Emilio Cañedo no quiso demorar la revolución del triple cambio y colocar hasta cuatro hombres de ataque específico.

Casi sin solución de continuidad, se producía la jugada decisiva. Javi Pérez tocaba en horizontal hacia Nacho López; el lateral, avistando los gestos petitorios de Ródenas, centraba templado y el ariete, con un escorzo maravilloso, cabeceaba en globo a la escuadra. Ese giro de cuello se recordará. A partir del gol, el Leganés B tuvo tres buenas opciones para la igualada, por mediación de Luis Forcén, cuyo chut rozó el poste derecho de Davo Armengol en el minuto 72, y de Álex Sancris y Ofoli-Quaye, ya cuando el ibicenco Martínez Campillos (primer árbitro balear de la historia que dirige un partido del Real Avilés anfitrión) controlaba los minutos de añadido.

De poco menos que asombrosa podríamos tildar la situación clasificatoria del Real Avilés, pues, a falta de 180 minutos, sigue en probabilidades matemáticas de subir o bajar un peldaño en este nuevo y desconcertante sistema de ligas. Es un grupo sin tierra de nadie.