“Perros de Castrillón” pide poder acceder a las playas en verano en horario acotado

La plataforma “Perros de Castrillón”, que en el año 2015 presentó un escrito al gobierno local de Castrillón solicitando un arenal para perros –hecho que se materializó posteriormente en el playón de Bayas–, reitera ahora una petición que ya incluía entonces: que se permita acceder a los animales durante julio y agosto en horario restringido, de 9 de la noche a 9 de la mañana.

“ Este modelo de horario está en vigor en playas españolas como algunas de Valencia, Barcelona… La prohibición de bajar a la playa actualmente es de 15 de mayo a 15 de septiembre, aunque está más que comprobado que hasta finales de junio, con las vacaciones escolares, las playas están prácticamente vacías. Ese mes, de 15 mayo a 15 de junio, es un sinsentido la prohibición y bien se nos podía dejar acceder con los perros al menos hasta el 15 de junio, y ya entrado el verano, en horario restringido”, defienden desde el colectivo

Agregan: “La consabida respuesta de que es por tema de limpieza no se mantiene en pie. La mayoría recoge los excrementos. Mal hecho si no se hace y desde luego punible con una buena sanción. Al igual que multar a todas aquellas personas que dejan sus colillas, plásticos, vidrios... con el agravante de que éstos no son biodegradables”.