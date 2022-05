Dos de cal y una de arena para los equipos asturianos en el Campeonato de España de vóley femenino juvenil: la A. D. La Curtidora de Avilés y el C. V. Oviedo se han clasificado como segundos de sus respectivos grupos en la primera fase del campeonato y jugarán por los puestos del 1 al 16; por contra, el C. V. La Calzada de Gijón perdió los tres partidos que ha disputado en primera ronda y su objetivo pasa a ser lograr la mejor clasificación del puesto 17 al 32.

El jovencísimo equipo de La Curtidora (ocho de sus jugadores tienen edades de categoría infantil y pese a ello compiten en juveniles) está realizando un torneo impecable: debut con victoria (3-0) frente al rival supuestamente más debil del grupo, el C. V. Mayurqa de Baleares; derrota inapelable (0-3) contra uno de los favoritos a la victoria final, el CDSV Sant Cugat de Barcelona (al que a punto estuvieron de ganarle un set); y nueva victoria pocas horas después en el partido decisivo contra el C. V. Iniesta de Albacete (3-0) en un partido de tanteos muy ajustados que dan idea de lo reñido del mismo pese a la contundencia del marcador final: 25-19/25-23/25-17.

Por su parte, el C. V. Oviedo debutó ganando al Coruña Calasancias (3-2) en un partido jugado de poder a poder: 25-20/22-25/12-25/25-20/15-12; amarró prácticamente el pase de ronda al ganar al C. V. Zaragoza en el segundo partido (3-0); y ya con el billete para dieciseisavos en el bolsillo perdió (0-3) frente a otro de los favoritos del torneo, el Barça CVB.

En cuanto el desempeño del C. V. La Calzada de Gijón en la primera ronda de un campeonato al que han acudido como club repescado por renuncia de otro, sus tres partidos se han contado por derrotas, lo que las condena a ser cuartas el grupo: 3-0 frente al Santa Cruz Cuesta Piedra, 3-0 frente al Arenal Emevé de Lugo y 3-2 frente al C. V. Leganés en un partido en el que las madrileñas se juegan el acceder al segundo puesto del grupo.

En la jornada programada para hoy las primeras en saltar a la cancha serán las gijonesas, que juegan contra el C. V. Valle d`Hebrón de Barcelona; horas después, y en partidos simultáneos la A. D. La Curtidora se mide al Arona Ofipapel de Tenerife y el C. V. Oviedo, al C. V. Heidelberg Akro de Las Palmas. En caso de victorias, los equipos asturianos seguirían jugando conta equipos invictos optando a los puestos 1 al 8 las de Avilés y Oviedo y a los puestos 17 a 24 las gijonesas.

Las Palmas de Gran Canaria acoge el Campeonato de España Juvenil Femenino del 3 al 7 de mayo. La isla redonda del archipiélago canario se convierte en el epicentro del voleibol nacional durante esta semana, junto con la ciudad de Guadalajara donde, de forma simultánea, se celebra la misma competición nacional en categoría masculina.

Los mejores equipos de las distintas comunidades autónomas de España en la categoría Juvenil buscan proclamarse campeones de la categoría después de un intenso año, donde el esfuerzo realizado en las competiciones autonómicas se ve recompensado con la disputa de un torneo del máximo nivel.

En total, 32 equipos luchan por el título de la categoría, actualmente en manos de las anfitrionas, CCO 7 Palmas.