Liquidar la Fundación Metal supondría unos 400.000 euros al Ayuntamiento

Liquidar la Fundación Metal le puede costar al Ayuntamiento de Avilés unos 400.000 euros, según unas primeras estimaciones pendientes de confirmar. Esta cuantía se sumaría a los 200.000 que ya aportó para impulsar un plan de viabilidad que no se llegó a aplicar. El Consejero de Industria, Enrique Fernández, tampoco ha explicado en qué se ha empleado ese dinero. Además, no se sabe qué pasará con el proceso contencioso administrativo abierto por la Fundación al no estar de acuerdo con el abono de 1,9 millones que realizó el consistorio avilesino para hacerse con los derechos de superficie del edificio que ocupaba la entidad en el Parque Empresarial.

La falta de información sobre la gestión de la Fundación Metal, los impagos a empleados y proveedores, y las consecuencias de la liquidación hizo que los grupos de la oposición cargaran ayer contra el Gobierno regional, tras una reunión mantenida con el vicealcalde, Manuel Campa, representante del Ayuntamiento en el patronato de la entidad. Según explicó, se espera que los trabajos de la comisión de liquidación finalicen en aproximadamente un mes y se sepa entonces la cuantía que le corresponde abonar a cada miembro del patronato. El PP remarcó que “estamos seguros de que en ningún caso se ha velado por los intereses del Ayuntamiento de Avilés. Alguien tendrá que justificar a qué se destinaron los más de 2 millones de euros que salieron el pasado año del consistorio avilesino”. Cambia Avilés afeó al Principado una gestión “nefasta y negligente” de la Fundación. “El Gobierno ha optado por la vía fácil y se ha reído de todos”. Ciudadanos propone no aportar más dinero mientras no pague el Principado su parte, y cargó contra la “falta de transparencia”. Todos mostraron su preocupación por el dinero que se le adeuda a la plantilla.