“Todo esto viene de atrás, parece que no hay forma de cerrar ciertas heridas en Cs”

Ni un año ha aguantado el empresario hostelero Daniel Quirós del Busto (Avilés, 1967) como coordinador de Ciudadanos (Cs) en Avilés. Asumió el cargo en junio de 2021, tras el portazo de su predecesor José María Roces en pleno choque con la dirección regional y la llamada del ahora ya exportavoz municipal, Javier Vidal, que ha abandonado la formación naranja y se va al grupo mixto en el Ayuntamiento de Avilés. Quirós del Busto, que ha seguido los pasos de Vidal García, fue presidente de la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (Ucayc) y concejal del Partido Popular (PP).

–No ha llegado a cumplir el año como coordinador de Cs en Avilés. Decía cuando asumió el cargo que iniciaba una andadura “ilusionante”. “El tiempo dirá qué tal va esta etapa”, señalaba en una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA en junio de 2021. Pues no ha ido muy bien...

–Bueno, la verdad es que desde el primer momento ya tuve cierto rechazo por parte de algunas personas dentro del partido. Fueron pocas, pero se hizo bastante incómoda mi etapa en la coordinación. Como bien dice, ha acabado mal. Yo entré de la mano de Javier Vidal y cuando me comunica su decisión de abandonar Ciudadanos, yo por coherencia también me voy con él, al igual que otro compañero más de la junta directiva (Manuel Rubio).

–¿A qué personas se refiere?

–Una de ellas es [la concejala] Sharon Calderón, quien públicamente manifestó desde el primer momento su rechazo hacia mi persona. Y no entiendo muy bien los motivos. Ella dijo que veía incompatible mi cargo con el hecho de que me dedicase a la hostelería y tuviese negocio en Villaviciosa, también hizo alusión a mi anterior etapa política en el Partido Popular... Dentro de la formación de Avilés es público que me rechazó desde el primer momento.

–Además de líder de la junta directiva era el responsable de afiliados y simpatizantes y el encargado de comunicación y redes sociales. Se supone que no cumplir estas tareas ha sido el desencadenante de esta última crisis. ¿Es así?

–No creo que fuese por eso. Esas son funciones que van parejas al cargo de coordinador pero todas esas responsabilidades se estaban llevando a cabo, tanto la comunicación, como la celebración de las asambleas, de las juntas directivas... No acabo de ver muy claro que los motivos sean esos. Puede haber algún retraso en algún tema burocrático, pero cuestiones menores. Se supone que un coordinador tiene que estar apoyado desde la central de Oviedo, en nuestro caso el Secretario de organización de Ciudadanos Asturias [Sergio García]. Entiendo que está en mi mismo equipo y para apoyarme, no para estar reprochando insidiosamente un retraso en subir un acta a la página web. Siento que sufrí acoso en las últimas fechas.

–¿Acoso de Sergio García?

–Más que nada vía correos, vía Whatsapp, en ningún momento esta persona me ha llamado para hablar conmigo, para prestarme ayuda. Solo hubo correos y mensajes y siempre en tono desagradable, que no parecían precisamente de un compañero de organización. Se ve que yo no era de agrado para ciertos miembros de la organización, quizás por mi vinculación con Javier Vidal. Creo que todo esto ya viene de atrás. Yo salí elegido por la mayoría de los afiliados y desde el primer momento sentí ese rechazo.

–Usted ya llegó en plena crisis de Cs Avilés. ¿Esto se veía venir?

–Precisamente por aquella crisis se convocaron elecciones a la junta directiva y fui elegido coordinador con el apoyo de la mayoría de la afiliación. Pero parece que no hay forma de cerrar ciertas heridas... Javier tenía que estar ya muy cansado.

–¿Qué balance hace de este año escaso?

–Quiero destacar que el grupo municipal tiene un protagonismo muy importante dentro de la corporación, Cs estaba siendo fundamental para la gobernabilidad de Avilés. Se trabajó muy bien, con mucha eficacia, no cabe ninguna duda. Todos los concejales hacen una labor muy importante, y no excluyo a ninguno. El balance ha sido positivo.

–¿Y qué futuro ve a su ya expartido?

–El grupo municipal ya queda menguado al menos en una persona, no sé qué postura tomará el partido ahora y hay que nombrar nuevo portavoz. Habrá que ver cómo transcurre todo.

–¿Este es su punto final en política o no descarta formar parte de otro proyecto?

–Por naturaleza soy una persona participativa, me gusta tener actividad fuera del negocio, vivir la vida social de Avilés. Ahora se cierra una etapa en Ciudadanos y en el futuro ya veremos, no descarto nada.

–¿Se arrepiente de la decisión que tomó hace un año tras aquella llamada de Javier Vidal, de haber dado ese paso al frente?

–No, no me arrepiento pero esto no es agradable.

–¿Y a partir de ahora?

–Agradezco a Vidal que haya dado la cara por mí y quiero dejar claro que no guardo rencor personal hacia nadie. Estas cosas pasan en política y siento si con este paso que he dado he podido defraudar a alguien.