“No aspiro a ser un ‘rockstar’, soy feliz con lo que tengo”

El cantante ovetense Fran Juesas cambia este sábado la reseca madera de los escenarios de los bares avilesinos que lleva años frecuentando con su inseparable guitarra por la mullida moqueta del auditorio del Niemeyer, donde presentará su segundo disco, “El resto del camino”, y repasará los hits del primero, “Tiempo”. Un salto cualitativo que apuntala la creciente popularidad de un cantautor que lleva años dando el callo y ahora recoge los frutos de su constancia. El concierto está programado para las 20.00 horas, con entradas a 18 euros.

–¿Qué gana y qué pierde Fran Juesas al pasar de hacer bolos en bares a tocar en escenarios como el del Niemeyer?

–Gano sensaciones nuevas, como estar arropado por una banda, los nervios de la responsabilidad que supone salir a tocar para un público más numerosos, el placer de ver multiplicado el disfrute de la gente cantando y botando... Y pierdo cercanía, el contacto con las personas, ese momentín en el que alguien se acerca y te cuenta, intimidad.

–Manolo García (“El último de la fila”), que presentó discos esta semana, reivindicó la música en los bares, esos sitios –dijo– “de los que hemos salido todos los músicos”. ¿Suscribe sus palabras?

–Totalmente. Yo me considero un músico de bar, por más que ahora haga conciertos en otro formato. Soy ambivalente en ese sentido y en otros, porque hasta canto en bodas si me contratan. Algunos de mis mejores conciertos los di para una docena de personas; lo importante, en el fondo, es que haya conexión.

–Por cierto, que Manolo García no ha sacado un disco sino dos, a pares. ¿Será usted algún día tan fecundo?

–Quite, quite, con lo que me ha costado acabar este segundo como para pensar en lanzar dos de una vez...

–¿Un parto difícil?

–El primer disco fue fácil porque tuve toda una vida para hacerlo, este segundo me llevó dos años y sufrí bastante más. La causa es mi perfeccionismo y quizás excesiva autocrítica; me cuesta un triunfo dar algo por acabado, no paro de dar vueltas a esto o aquello y así no hay manera. Material inacabado tengo para hacer diez discos, pero un día veo una canción perfecta y al siguiente me entran dudas.

–Siendo usted así, ¿cómo le parece que le sienta el tiempo a “Tiempo”?

–Bien, bien, estoy contento; ahora lo veo más “redondo” de lo que me parecía al principio.

–Ahora que es músico a tiempo completo, ¿cómo organiza sus jornadas de trabajo?

–Entre componer, ensayar, hacer arreglos y experimentar con la guitarra se me pasan las horas volando.

–En su nuevo disco hay muchos guiños a Oviedo, ¿es algo intencionado?

–Es la consecuencia de que incluye canciones inspiradas en vivencias que me ocurrieron en Oviedo, la ciudad donde me crié. Cuando compongo trato de ser fiel a la verdad, incluso en los lugares.

–“Canción de Oviedo”, incluida en el disco, ya ha sido adoptada por muchos como himno, ¿orgulloso?

–Sin duda, claro. Realmente esa canción surgió por culpa de “Gijón del alma” y “Chalaneru”, las que cerraban mis recitales en Gijón y las Cuencas. En Oviedo no había una canción parecida y decidí hacerla.

–Pues en Avilés también hay esa carencia...

–Probablemente le componga una, pero no a la ciudad en sí misma, tiene que contar una historia.

–Ha tardado pero ya le ha llegado la fama, ¿qué tal la lleva?

–Bueno, fama, fama... digamos popularidad. ¿Qué voy a decir? Que estoy feliz y agradecidísimo de tanto cariño como me demuestran los seguidores.

–Todo tiene una cara B, y especialmente en las redes sociales, ¿ya le han salido “odiadores”?

–Alguno hay, sí. He recibido críticas hasta por no cantar en asturiano. En fin, acepto esto como parte del oficio; no se puede gustar a todo el mundo.

–¿Dónde está el techo artístico de Fran Juesas?

–Ni idea porque no lo busco. Mi techo es solo el momento presente; tal día como hoy, el concierto del sábado en Avilés. Disfruto lo que tengo y asumiré lo que venga, incluso si es tener que dar pasos hacia atrás. Soy realista: tal y como está el panorama de la industria musical, dedicándome a este género tan alejado de las músicas urbanas que ahora son las que “pegan” y con los años que ya tengo me resultaría muy difícil proyectarme fuera de Asturias. Pero estoy conforme, mantengo los pies en el suelo y no aspiro a ser una “rock star”. Me conformo con cantar y que la gente lo pase bien en mis conciertos.