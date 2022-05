Así será el albergue de animales comarcal que se construirá en Candamo

El albergue de animales comarcal, que se construirá en una finca municipal del concejo de Candamo, tendrá finalmente capacidad para 160 perros y en una primera fase contará con cuatro edificios: uno administrativo y de recepción, una clínica y dos módulos de estancia. El Consorcio Albergue Refugio de Animales (ARA) aspira a seguir incorporando servicios en fases sucesivas, entre ellos el de incineración y el área recreativa, si bien el proyecto inicial no los contempla. En la primera se construirán unos 1.400 metros cuadrados de los 23.000 disponibles.

Conllevará una inversión de 1,4 millones de euros, cifra que no incluye el coste de los accesos y la dotación de algunos servicios como electricidad, agua, saneamiento y cable, actuaciones para las que se pretende firmar un convenio con el Principado. El plazo de ejecución estimado de las obras es de doce meses, y aunque inicialmente se apuntaba desde el Consorcio que los trabajos podrían arrancar este mismo año, ahora desde el organismo prefieren no aventurarse en plazos. "Este proyecto es muy complejo, costó mucho sacarlo y hemos tenido que hacer mucha diplomacia vaticana. Ya no tiene marcha atrás y da igual que la obra comience seis meses antes o después", ha subrayado este jueves el presidente del Consorcio, el concejal avilesino Jorge Luis Suárez, tras firmar con Natalia González el convenio por el que el Ayuntamiento candamino aporta la finca que acogerá el nuevo centro, conocida como Reguero de la Vara y situada a un kilómetro de la conexión con la autopista.

Se ha proyectado un albergue con las instalaciones adecuadas para prestar atención a los animales que se alojen, así como a sus trabajadores y a los ciudadanos que lo visiten, así como a comunidades escolares. Y es que se pretende que estas instalaciones tengan también un interés didáctico, con actividades dirigidas a colegios y asociaciones relacionadas con la protección animal. Serán, además, respetuosas con el medio ambiente. Se proyectan paneles solares y un sistema de aprovechamiento del agua de lluvia para baldeos.

El centro proyectado cuenta con instalaciones para desarrollar los siguientes usos:

Edificio de servicios generales y administrativos: recepción de visitantes, sala de actos institucionales, zona administrativa y del personal a cargo del centro, áreas logísticas (almacenes, cuartos técnicos y de residuos), área clínica para revisión y tratamientos de animales. 338 m².

Edificio de Cuarentenas y Maternidad: con zonas reservadas para maternidad, cuarentena y lazareto. En este módulo se ubicará la cocina para preparación del alimento de los animales, zona de lavado y revisión de animales. 420 m².

Módulos de larga estancia: dos edificios para alojamiento de larga estancia de animales, de 400 y 200 m².

Aparcamientos para personal y visitantes.

Uno de los espacios más destacados del edificio de servicios generales es la clínica, que contará con una sala de consulta, sala de lavado de perros, prequirófano, quirófano, sala de rayos X y área de hospitalización.

Los dos módulos de larga estancia serán prefabricados de estructura metálica de acero galvanizado, al igual que el edificio de cuarentena y maternidad. El primer edificio tiene unas dimensiones de 40 x 10 metros y cuenta con 40 boxes para perros. El segundo edificio tiene unas dimensiones de 20 x 10 metros y dispone de 20 boxes. Ambos edificios cuentan con una altura de tres metros.

Para el baldeo, recogida y evacuación de las heces de los canes se habilitarán canaletas prefabricadas de hormigón polímero de 200 x 150 mm que se conectarán con la red de saneamiento exterior.

Cabe destacar que en la parcela donde se implanta el nuevo albergue de animales domésticos no existe ninguna red de saneamiento a la que poder conectar los vertidos generados, por lo que se prevé una red separativa de saneamiento y una nueva depuradora con capacidad para tratar los vertidos generados.

La red de aguas residuales recogerá los vertidos de los cuatro edificios proyectados y los conducirá a la depuradora proyectada en el punto bajo de la parcela.

La red de aguas pluviales recogerá el agua de las cubiertas de los edificios y mediante conducciones de PVC, las conducirá a un caño bajo la carretera de acceso para su desagüe al cauce que discurre paralelo a la parcela.

Para la depuración de los vertidos generados se proyecta un sistema constituido por un tratamiento biológico mediante fangos activos, aireación prolongada en una planta prefabricada PM-VIT. Esta planta contará con pretratamiento mediante una reja de desbaste manual, depósito de regulación y decantación primaria, desengrase, tratamiento biológico por aireación prolongada, decantación secundaria, recirculación de fangos y arqueta tomamuestras.

El contenido del proyecto, redactado por Tragsa, se presentó este jueves en la reunión del Consejo de Administración del ARA, en la que Natalia González y el presidente del Consorcio, Jorge Luis Suárez, firmaron el convenio por el que Candamo aporta los terrenos y queda eximido de realizar las aportaciones tanto ordinarias como extraordinarias por inversión, hasta el límite de la valoración económica de la parcela que será realizada por los técnicos.

Tras la salida de Carreño del Consorcio, por su negativa a ubicar el albergue en la parcela elegida inicialmente en su término municipal, se modificaron los estatutos al darse también entrada en la entidad a los ayuntamientos de Grado y Villaviciosa. Así el Consorcio para la construcción del refugio de animales quedó compuesto por 13 concejos con la siguiente participación: Avilés (42,69%), Castrillón (12,22%), Corvera (8,52%), Villaviciosa (7,94%), Llanera (7,51%), Gozón (5,64%), Grado (5,32%), Pravia (4,38 %), Soto del Barco (2,09%), Candamo (1,08%), Muros de Nalón (1,04 %), Las Regueras (1,01%) e Illas (0,56%).

El nuevo depósito de animales se emplazará en una finca denominada Reguero de La Vara en la parroquia de Cuero en el concejo de Candamo. Es una parcela de superficie registrada 24.312 metros cuadrados, situada en un entorno muy aislado lejos de casas, rodeado de bosque en el que se conservan restos de antiguas explotaciones tanto mineras como madereras.

El uso asignado a esta parcela por el Plan General de Ordenación (PGO) del concejo de Candamo es el de Suelo Urbano de Industria Compatible (SU IC), siendo posible la actividad que se pretende implantar con la calificación del suelo, ya que se corresponde con un uso dotacional. La parcela no cuenta con un acceso consolidado, por lo que será necesario acondicionar una pista de tierra que parte de la carretera a las Ablanosas.