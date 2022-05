Los críticos con Huerga cargan también contra la FSA por su “apoyo inexistente”

Luis Ramón Fernández Huerga seguirá siendo durante al menos otros cuatro años secretario general del PSOE de Avilés, pero tendrá que pasar previamente el examen de la militancia, con un sector crítico “muy cabreado” que se siente excluido de esa lista de integración en la que el diputado autonómico ha incluido a socialistas que no lo apoyaron hace cinco años. “Los que siempre mantuvimos la misma postura seguimos siendo un apéndice molesto de la agrupación avilesina”, defiende ese sector quejoso, que dice representar a 47 militantes y que también carga contra la Federación Socialista Asturiana (FSA) por su “apoyo inexistente”. Su líder, el también presidente autonómico Adrián Barbón, participará esta tarde, en la Casa del Pueblo, en la apertura del 14.º Congreso local en el que Huerga renovará al frente de la Secretaría General.

Los críticos emitieron un comunicado consensuado una vez presentada la candidatura de Fernández Huerga, en la que no se incluyó al portavoz vecinal Pablo Castañón, como venía demandando Juan Carlos Guerrero, pero sí a socialistas que en su día no apoyaron al líder local (Ana Suárez Guerra, Pilar Soberón y Eva María Reyes Ávila).

“Tal y como imaginábamos, el secretario general de los socialistas avilesinos ha preferido no contar con la parte de la militancia de diferentes sensibilidades que formó y aún forma parte del grupo que apoyó en su día las candidaturas de Pedro Sánchez y Adrián Barbón. Parece que integrar solo es aplicable al secretario general de los socialistas avilesinos y a todos los que lucharon en su día contra las candidaturas de la militancia”, recoge el escrito.

“Apéndice molesto”

Los remitentes dicen dar “la bienvenida a esta transformación casi milagrosa de los que ahora son más ‘sanchistas’ que el propio Pedro Sánchez”. “Eso sí, la integración es sólo en un sentido. Los que siempre mantuvimos la misma postura seguimos siendo un apéndice molesto de la agrupación avilesina. Quisimos que se contara con esta parte de la militancia y tendimos la mano en esta nueva etapa, tal y como se acordó en los últimos congresos del PSOE en busca de una integración real de todas las sensibilidades. Lamentablemente quienes dirigen la agrupación socialista en Avilés siguen siendo refractarios a cualquier sensibilidad que no sea la de la familia oficial, la de siempre”, añaden.

Este grupo de oposición interna adelanta que no apoyará la candidatura de Fernández Huerga, lamenta su no inclusión y reprocha a la FSA que no haya intervenido en su defensa. “Agradecemos el apoyo inexistente de la FSA a esta parte de la militancia avilesina que parece ya amortizada. Buena suerte a la nueva ejecutiva”, concluye el comunicado de los críticos.

El líder de los socialistas asturianos viene demandando a las corporaciones locales que se unan, dejen a un lado las divisiones y busquen el acuerdo.