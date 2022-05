El diputado Luis Fanjul, dispuesto a relevar a Quirós al frente de Cs

El diputado autonómico Luis Fanjul está dispuesto a asumir las riendas de Ciudadanos Avilés tras la dimisión de Daniel Quirós, que también abandonó la formación naranja siguiendo los pasos del hasta hace unos días portavoz municipal Javier Vidal García, ahora concejal no adscrito en Avilés.

Fuentes del partido han confirmado que Luis Fanjul (Avilés, 1969) sopesa presentar candidatura en la asamblea que se celebrará dentro de unas semanas para apagar el incendio en la agrupación local. Como informó este periódico, la secretaría de Organización de Ciudadanos Asturias remitió este miércoles una carta a los afiliados informando oficialmente de la disolución de la junta directiva de la agrupación de Avilés al haberse producido la dimisión de más del 50% de sus integrantes (también abandonó la formación Manuel González Rubio).

Próximamente se comunicará la fecha para la convocatoria del nuevo proceso electoral, en el que se elegirán a los tres miembros que la compondrán: coordinador, secretario, y responsable de enlace institucional.

Según las fuentes consultadas, Fanjul sopesa presentarse al proceso para ser elegido coordinador, acompañado por David Bonifacio (secretario de la directiva disuelta, cargo que había asumido en febrero tras la dimisión de José María Sarabia) y David Robles, afiliado de Corvera. Fanjul también ha contactado en las últimas horas con el que será el nuevo portavoz municipal de Cs en el Ayuntamiento de Avilés (Jose Ferrera, que relevó hace unos meses a Sharon Calderón-Gordo en la portavocía adjunta), al que llegó a ofrecer un puesto en ese equipo de tres, según fuentes conocedoras de las negociaciones. El apagón del incendio, al menos por ahora, pasa porque la portavocía adjunta pase ahora a Carmen Pérez Soberón.

Ceila Fernández, pulsada

No se prevé que Fanjul vaya a tener resistencia. Y es que la agrupación avilesina de la formación naranja está bajo mínimos. Según fuentes próximas al partido, conserva 22 afiliados (17 en Avilés, tres en Corvera y dos en Gozón). Y Ceila Fernández, en cuyo ánimo estaba optar al puesto de coordinadora en la anterior asamblea y que finalmente no dio el paso al impulsar Vidal García una lista alternativa con Daniel Quirós al frente, no tiene intención alguna de dar ahora ese paso, pese a que en los últimos días fue una de las sondeadas por la dirección regional del partido.

Así las cosas, todo apunta a que Luis Fanjul, funcionario en la Sindicatura de Cuentas de Asturias y diputado autonómico, se convertirá a un año de las próximas elecciones municipales en el coordinador de Ciudadanos Avilés, cargo al que aspiró en 2019, cuando resultó elegido José María Roces.