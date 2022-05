“El PSOE de Avilés vuelve a buscar las alianzas en la derecha, como hizo siempre”

El coordinador de Izquierda Unida (IU) en Avilés, Juan José Fernández, regresa el martes al Salón de plenos del Ayuntamiento como concejal de la confluencia (Cambia Avilés) en la sesión extraordinaria en la que se dirimirá el plan de estabilización de la plantilla municipal. Experiencia tiene de sobra. Fue concejal durante trece años, cuatro en el gobierno (concejal de Cultura, con el socialista Santiago Rodríguez Vega en la Alcaldía) y nueve en la oposición.

–No le ha quedado otra que volver, al ir corriendo la lista hasta llegar a usted por la marcha de la ya exportavoz Tania González...

–La suya fue una decisión personal, consideró que su etapa política estaba finalizada y eso conlleva consecuencias. Por un lado, que se marche la cabeza de lista y portavoz de Cambia Avilés (CA) no nos fortalece, precisamente, y por otro tiene que haber nuevas incorporaciones y me tocó a mí. Acepto el cargo por responsabilidad y a trabajar como desde el primer día.

–¿Fue la salida de Tania González una prueba de fuego para la confluencia?

–No hubo ni hay conflictos políticos de ninguna clase entre Podemos e IU en Avilés. A un año de las elecciones, creímos que lo mejor era que entrara alguien con conocimiento de la actividad municipal. La única consecuencia fue que hubo que buscar un relevo y que regreso a la Corporación, cuando no era esa la idea.

–¿A qué asuntos se dedicará?

–Estamos pendientes de reorganizar el trabajo del grupo, del reparto de las tareas que tenía Tania. Evidentemente, yo prefiero cuestiones con las que tengo más afinidad, como cultura, políticas sociales... Lo decidiremos colectivamente.

–¿Y qué espera de este último año de mandato?

–Este ha sido un mandato totalmente atípico, la pandemia lo trastocó todo, y en Cambia Avilés (CA) abandonamos nuestras tradicionales diferencias con el partido socialista y primamos más el entendimiento para levantar un escudo social. Ahora volvemos a la normalidad, toda la que puede permitir una guerra como la de Ucrania, y volvemos un poco a la situación anterior. El PSOE vuelve a buscar las alianzas en la derecha, como hizo siempre. Lo considero un error, son tiempos de diálogo y de unidad de la izquierda. No sé si el PSOE es consciente de que dentro de un año, si las fuerzas de la derecha suman en Avilés, van a perder la Alcaldía. Las suyas son alianzas contranaturales. Nuestra mano está tendida para llegar a acuerdos, pero eso significa dialogar y ceder, lo que se está haciendo en el Estado y en Asturias. En el mandato anterior el PSOE se alió con el PP y en sus tránsfugas y en este mandato con Ciudadanos.

–Desde Cambia vienen criticando, tras cada visita de la Ministra de Transportes a Asturias, en que las grandes infraestructuras pendientes de Avilés no avanzan, cuando el estudio informativo para integrar las vías está en redacción y el de la ronda norte en proceso de licitación. Dicen en el PSOE que eso es puro “oportunismo”.

–El problema que tiene el gobierno municipal de Avilés es de poco peso político en Asturias y en Madrid. Cuando hablo de Asturias me refiero a la segunda fase de la Escuela de Arte, la situación calamitosa en la que está la Formación Profesional. Llevamos veinte años con la Escuela de Arte y se incumple el convenio una y otra vez. En cuanto a las grandes infraestructuras que dependen de Madrid, era el gobierno municipal quien criticaba hace un año que no había compromisos para Avilés. ¿Cuándo la Alcaldesa protesta no es oportunismo y cuando lo hacemos la oposición sí? Hay que ser hipócritas. Tenemos razón. No hay ninguna justificación para que la adjudicación del estudio informativo de la ronda norte no se haya producido aún. Y sobre las vías, fue el portavoz del PSOE quien dijo en febrero que conoceríamos los avances enseguida. ¿Quieren que estemos esperando a que en seis meses, en plena campaña, nos presenten infografías de las vías y la ronda norte? Esto es el cuento de la lechera, llevamos más de veinte año con esto. Y no somos unos exaltados, formamos parte del Gobierno del Estado.

–Y por ese motivo tendrán acceso también a la Ministra y a sus planes para Avilés, podrán presionar...

–Recientemente nos visitó Roser Maestro, que es diputada de Unidas Podemos, y vamos a presionar en el Congreso y a trasladar dentro del Gobierno lo mismo que aquí. Pero el Gobierno de Avilés es socialista, el de Asturias es socialista y el Ministerio de Transportes también. La resignación no es un camino.

–El objetivo del PSOE de Avilés es atraer a los terrenos de Baterías una gran planta productiva y defiende que no debe haber prisa por vender esos terrenos propiedad de Sepides. ¿Lo comparte?

–Sí. El Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) está ocupado prácticamente al 100% por pequeñas y medianas empresas. Aquí tenemos una gran superficie en un entorno privilegiado, a pie de ría, que hay que aprovechar y jugar bien con ellos. Lo veo razonable, también creo que no hay que tener prisa en vender. Tenemos la oportunidad de que esos terrenos atraigan un elemento tractor para el desarrollo económico de la ciudad y para la creación de empleo. No hay que correr, hay que tratar de captar una gran empresa.

–Cambia Avilés finalmente no pagó la fianza de 3.000 euros que le abría la puerta a personarse como acusación popular en la investigación judicial a Álvaro Álvarez por presunto tráfico de influencias en el primer proceso de licitación de Baterías... Después de muchas vueltas, se acabaron apeando del caso.

–Fueron motivos exclusivamente económicos. Seguimos muy preocupados por ese posible tráfico de influencias. Además, la empresa que lo denunció finalmente perdió la adjudicación. ¿Una empresa denuncia un intento de extorsión y pierde la concesión? No alimentamos que haya transparencia para evitar que ocurran cosas de este tipo. No nos parece muy ejemplar. No sabemos cuál será el final de ese proceso, pero si acaba condenado nos preocupa mucho la actitud del secretario general del PSOE de Avilés, que puso la mano en el fuego por él. ¿Si hay condena va a dimitir? No estoy acusando a nadie, está la presunción de inocencia, pero ninguna empresa denuncia algo que no existe, una empresa quiere hacerse con la adjudicación para aumentar sus beneficios. E insisto, la empresa que lo destapó perdió la licitación.

–Hubo un segundo proceso, las ofertas no fueron las mismas, ¿está diciendo que no fue limpia la licitación?

–Fue todo muy extraño. Y al final no nos personamos porque nos pareció excesiva la cantidad que se nos pidió de fianza, una suma que podíamos perder como costas. El dinero se convirtió en una barrera y el proceso sigue su curso pese a que CA no esté en él. Pero preocupados, estamos. Álvaro Álvarez fue el hombre más poderoso de Avilés durante décadas y ese tipo de prácticas arroja sombras sobre toda una época.

–Les sentó muy mal no haber sido invitados por Santiago Rodríguez Vega a la presentación del plan de expansión de la Autoridad Portuaria.

–Claro, estamos hablando de un ente público presidido por una persona que fue Alcalde de Avilés. Ese tipo de exclusiones no se puede producir. Somos representantes legítimos de los ciudadanos y no se nos puede excluir. Es un error, él mismo lo admitió y espero que no se vuelva a repetir. Es lo mismo que pasó en su día con el plan de vías. Hay que guardar las formas y la oposición se merece un respeto.