Los 16 excluidos de Alcoa no pueden ser acusación particular

La magistrada titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, rechazó esta semana que los 16 trabajadores excluidos por Alcoa del acuerdo de las indemnizaciones a cambio de la retirada de las acusaciones contra la multinacional y sus directivos no podrán ser acusación particular en la causa penal abierta a cuenta de la descapitalización fraudulenta de las fábricas de Alu Ibérica de Avilés. Y no podrán serlo porque la jueza considera que estos 16 trabajadores que ahora quieren acusar ya están representados por cualquiera de los cuatro sindicatos del antiguo comité de empresa (UGT, CC OO, USO y APC).

Estos 16 trabajadores saltaron a la palestra a mediados del pasado mes de abril. El grupo está representado por un despacho de abogados coruñés que había enviado a los sindicatos varios escritos en los que, según los representantes sindicales, amenazaba con emprender un pleito contra ellos si no hacían por incluir a sus 16 clientes en el acuerdo. Alcoa no los incluyó porque consideraba que habían pedido bien la excedencia, bien la baja voluntaria o bien la incapacidad. Se da la circunstancia de que entre estos 16 excluidos los hay que pidieron la cuenta cuando el fondo Parter indemnizaba el despido y que la excedencia en la aluminera no significa reserva de plaza, sino prioridad de contratación en cuanto salga una plaza vacante. El acuerdo alcanzado por los últimos 256 alumineros de Avilés supone que cada uno de ellos cobrará una indemnización de 60 días por año trabajado más 10.000 euros lineales si retiran sus denuncias contra Alcoa y hacen lo mismo sus sindicatos. Los administradores concursales de Alu Ibérica interpretan la denegación de personación como un allanamiento del “camino para dejar fuera del procedimiento penal a Alcoa y a sus directivos. Y, por tanto, para que se pueda cumplir la condición más complicada del pago” por esta.