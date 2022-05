Los 81 de Dylan, en Avilés y sin Dylan

La concejala de Cultura, que es Yolanda Alonso, dijo ayer que lo del cumpleaños de Bob Dylan “era sólo una excusa” –cumple 81 el próximo 24 de mayo– y Béznar Arias, el promotor de “Avilés, ciudad dylanita”, le dio la razón. Los dos y Lydia Carré –que este año participa como solista en este festival– fueron los encargados de presentar la décimo quinta edición de un encuentro musical que nació en torno al Club de LA NUEVA ESPAÑA y que, con los años, se ha hecho único en el calendario musical español: el próximo 20 de mayo (20.30 horas) un espectáculo musical encabezado por “Stormy Mondays” y completado por veinte cantantes de toda laya que interpretarán veinte temas clásicos del astro de Minesota. Una de ellas: Lydia Carré. Que salió corriendo tras la presentación: la esperaban para terminar de grabar su nuevo videoclip. Carré se está subiendo en la ola.

El genio norteamericano ha sido quien ha hilado quince años de un festival que ha incluido conciertos, charlas especializadas, pases de películas, presentaciones de libros... Y, claro, todo en torno a Dylan, pero sin Dylan. Porque el Premio Nobel de Literatura sigue en el cielo de los astros y no en el prado de sus aficionados: todos ellos, juntos, en Avilés en unos pocos días.

No estará Dylan en la ciudad, pero, a cambio, estarán la propia Carré, Alfredo González, Toli Morilla, Tete Bonilla, Tania Pereira, Chino “El Indio Texano” y Gary Parfitt, Sonia Díaz, Sandra Lusquiños, Javier Colero, Rosa Espina, Ivo, el de “Muñeco Vudú” y Héctor Tuya. Muchos de los de esta lista han participado en ediciones anteriores de este festival-cumpleaños. Toli Morilla, por ejemplo, ha traducido al asturiano, cantado y grabado algunas letras de Dylan. Pero no sólo él es uno de los nombres destacados: Sandra Lusquiños, la vocalista de “Alexandra in Grey”, lo canta todo desde siempre. Y Dylan no va a ser menos.

“Había estado en el festival como miembro del coro “Contracanto” –el de Fran Carreño, su padre–, pero también como estudiante de la academia Difussión”, dijo Carré. Será, sin embargo, este año el de debut de Carré como solista. La cantante acaba de cumplir los 19 (el día 27 de abril), ha salido de la cuadra de Juan Ewan, ha participado en la vuelta de los “Morrigans”... Carré es una cantante que todo lo que tiene por delante es aventura. “Me gusta Dylan y si me pusiera a decir qué otros artistas, todos son mucho mayores que yo”, reconoció. “Lo que no contaba es que hubiéramos podido llegar a celebrar el cumpleaños en quince ediciones, Con sus cosas negativas y positivas, me refiero a los detractores de la obra de Bob Dylan, el artista no ha dejado de ser desde el siglo pasado un verdadero Número 1. Si Dylan hubiera muerto en los setenta tendría esa mística tan grave como la que detenta, no sé, John Lennon”, aseguró Arias durante la presentación del festival. La concejala de Cultura, que ejerció ayer como anfitriona del encuentro, añadió que el “Avilés, ciudad dylanita” hace tiempo que se ha convertido en una “cita obligada en el calendario musical y cultural” de Avilés y que, por eso, el cumpleaños del genio no podía pasar desapercibido.