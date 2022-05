Miranda desiste de organizar su popular arrozada este verano: “No tenemos gente”

Miranda se quedará este año sin su popular arrozada. La asociación de vecinos promotora de esta comida popular ha decidido suspender la cita gastronómica prevista para finales de julio. “No haremos la arrozada, no y es muy sencilla la razón: No tenemos gente”, resumió el presidente vecinal, Félix Rodríguez, cansado de “tirar del carro” en un colectivo que clama por un relevo generacional desde hace años. Ocurrió algo similar con la fabada pantagruélica que los Xagós de Miranda tampoco realizaron para el Lunes de Pascua. “Y así seguirá mientras la juventud no se mueve, somos todo gente mayor y no podemos hacernos cargo, hace falta que la gente se ponga las pilas”, señaló el dirigente vecinal.

La última arrozada de Miranda fue en 2019, un año antes de que la pandemia trastocara todos los planes. Fue la edición número 41 de una fiesta que año tras año servía miles de raciones. En su última edición se sirvieron 2.000 y hubo años en la que la cifra rondaba las 5.000. La próxima arrozada, la que sería la número 42, tendrá que esperar. El hartazgo de la junta directiva de la asociación vecinal de Miranda llega hasta tal punto de que no ve muy claro su futuro. “El pasado día 30 hicimos una reunión para renovar la junta y no se presentó nadie. Nosotros seguiremos hasta enero de 2023 pero como para esa fecha, nadie tome el relevo en unas nuevas elecciones, no nos quedará otra que cerrar el chiringuito”, destacó el presidente vecinal. Ahora, continúa Félix Rodríguez, la asociación de vecinos se centrarán en los “problemas del pueblo”: “en la mejora de las infraestructuras, de los viales y esas actuaciones y como todos los años, eso sí, seguiremos entregando la botella de vino y el bollo a los socios”. Rodríguez quiso hacer un llamamiento a los vecinos de su barrio para coger las riendas del colectivo. “No puede ser que solo estemos gente mayor, la gente joven tiene que implicarse, pero al paso que vamos, todo terminará pronto”, enfatizó el presidente vecinal de Miranda. Ese sentimiento de falta de relevo es similar al del movimiento vecinal avilesino, salvo en casos muy concretos como El Nodo y La Magdalena, por citar dos ejemplos, que son colectivos dirigidos por personas jóvenes, que bajan notablemente la media de edad. Con esta tesitura, la asociación de Miranda puede correr la misma suerte que la de Valliniello, inexistente, o la anterior de La Magdalena, que sucumbió ante la falta de relevo.