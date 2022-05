Huerga ratifica a Monteserín como candidata: “Enfrente tenemos poca cosa”

Luis Ramón Fernández Huerga ha emprendido este sábado su tercera etapa al frente del PSOE de Avilés con mensajes hacia dentro y hacia fuera del partido y con la ratificación de Mariví Monteserín como candidata a la Alcaldía en 2023. “He buscado a las personas que mejor nos pueden ayudar a llevar este partido (....) Nos vamos presentar a las elecciones con la mejor Alcaldesa. Tiene todo el apoyo de esta agrupación porque sabemos que es la mejor candidata”, señaló recién revalidado el cargo con el apoyo unánime de los militantes. El 14.º congreso local estuvo marcado por la ausencia de los que se autodefinen como “sanchistas puros”, que sí acudieron a la apertura del cónclave pero no a las comisiones de trabajo ni a la urna. La participación se quedó en el 43% frente al 66% de hace cinco años, con dos listas.

El reelegido secretario general fue claro y contundente: “Mientras sea secretario general, no voy a aceptar condiciones ni ultimátums, ni dentro ni fuera, pase lo que pase (...) He elegido a las personas que mejor nos pueden ayudar en este partido y a llevar un buen programa a las elecciones, sin mirar la matrícula de nadie, sin preguntar a quien votó o a quien no votó. Porque ese momento ya pasó. Hice todo lo que pude para integrar a todo el partido, pero en el momento en que se plantea una condición, me planto”. El camino hacia este congreso local se inició con el objetivo de formar una candidatura de unidad (en el de hace cinco años hubo dos, la otra con el ahora concejal Juan Carlos Guerrero a la cabeza) que acabó siendo imposible. El motivo de la discordia ha sido el nombre que reclamaban los “críticos” para la ejecutiva, el del líder vecinal Pablo Castañón y que Fernández Huerga no aceptó.

El líder del PSOE avilesino inició emocionado su discurso, que comenzó con cariñosas palabras hacia el primer presidente de la agrupación, Santiago Álvarez (“Santi el de Telefónica”). “No creo que haya mejor persona para la presidencia. Aprendimos de él que esta es una agrupación seria. No formamos parte de la izquierda panfletaria, estamos para cambiar la sociedad y dar oportunidades”. Y acto seguido empezaron los mensajes de precampaña, a un año de las próximas elecciones. Porque la nueva ejecutiva empezará “este lunes a trabajar” para “hacer un buen programa electoral y ganar las elecciones” con el reto de que Avilés sea “un centro industrial sin emisiones, con una industria ligada al hidrógeno, foco de innovación y desarrollo”.

No faltó la referencia a la oposición. “Enfrente tenemos poca cosa, hay que reconocerlo”, aseveró Huerga, quien se congratuló del cambio de postura de Cambia Avilés sobre el suelo que se liberará con la demolición de Baterías (el nuevo concejal Juan José Fernández señaló en una entrevista a este periódico que comparte la visión del PSOE de atraer una gran empresa tractora y en no tener prisa por vender las parcelas). “Pero si hace cuatro días nos decían que éramos unos impresentables por derribar las Baterías. ¿En qué quedamos? ¿Cuál es el proyecto de futuro? Lo que tenemos que pedir a la oposición es que dediquen un poco de esfuerzo a no esperar a lo que diga el partido socialista para posicionarse. Esa es la realidad de esta ciudad”.

Hubo agradecimientos a la ejecutiva saliente, y también por adelantado para el exconcejal Román Antonio Álvarez, que prepara un libro sobre la historia de la agrupación local por sus 125 años, aniversario que se cumple en diciembre de 2024. Pero, por encima de todo, el broche al congreso local fue un homenaje a “Santi”, que recibió un sentido y largo aplauso. “Ver el reconocimiento de esta gente es una emoción muy grande”, resumió el primer presidente del PSOE de Avilés.