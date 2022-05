Idonial desarrolla en Avilés una tecnología para potabilizar el agua con luces led ultravioleta

Potabilización de agua mediante tecnología led ultravioleta. Este es el resultado de un proyecto de investigación denominado “Led-water” desarrollado por Idonial en el Parque Científico Tecnológico de Avilés en colaboración con la Universidad de Oviedo para la empresa gijonesa Hidritec. La “Y” en la I+D+I asturiana. El resultado tendrá no solo enormes beneficios para la compañía, sino usos múltiples, incluso para la desinfección de material quirúrgico.

El nombre completo del proyecto es “Desarrollo de un dispositivo basado en tecnología led UV para una desinfección eficiente y sostenible en sistemas de tratamiento de aguas”, y ha sido financiado en una parte importante de su coste por el Idepa en la convocatoria de 2020.

Sergio Meana, director general de Hidritec, y Nerea Fernández, responsable de I+D de la compañía, no ocultaban su satisfacción con los resultados de una investigación que comenzó hace un año.

Hidritec se dedica a la fabricación de plantas de tratamiento de agua de tipo compacto, modular y transportables. Mediante contratos llave en mano, sus clientes se encuentran no solo en España, sino en varios países del mundo.

“Uno de los problemas que encontrábamos era la desinfección, porque cada vez es más complicado conseguir el cloro, y hay cierto tipo de microorganismos que incluso lo soportan. Así que queríamos encontrar un sistema alternativo que lo pudiésemos integrar en todas las plantas y no tuviese un consumo energético elevado. Muchas de estas plantas se ubican en zonas donde no hay energía eléctrica y tienen que funcionar con un pequeño generador. Es decir, queríamos un sistema muy efectivo, que no dependa de ningún producto químico y con un consumo mínimo, explica Meana ante un depósito de muestra experimental.

Un proyecto muy ambicioso de difícil solución. Hasta que apareció Idonial. Ramón Bernardo de la Rúa, director del departamento de Plásticos, Materiales activos y Superficies, explicó que el caso de Hidritec es “un ejemplo claro” de la relación que existe entre un centro tecnológico y las empresas para sacar adelante proyectos de I+D+i. El primero pone a los investigadores para desarrollar tecnologías y las segundas, la necesidad y el uso al producto que se obtiene.

Idonial realizó en su centro de Avilés un proyecto europeo que finalizó en 2018 y en el que “aprendimos, entre otras cosas, a encapsular luces led. Eso se hacía para obtener energía eléctrica fotovoltaica y proyectarla con led. Lo que hicimos fue mostrar ese conocimiento adquirido a las empresas de la región, e Hidritec nos planteó su problemática. Si sabemos encapsular luces led para que aguanten a la intemperie, y sabemos que hay tecnología con la que se puede desinfectar agua con luces led ultravioletas, podremos encapsular estos para sumergir en el agua”.

Así que en 2020, Ana Martínez, investigadora del grupo de materiales electroactivos, se puso manos a la obra. “La radiación ultravioleta entre 200 y 300 nanómetros actúa en el ADN de los microorganismos y hace que no se reproduzcan. Basándonos en eso, surgió la idea de desarrollar un dispositivo que además fuera flexible, con polímeros especiales para sumergirlo en el agua y que permitieran transmitir la radiación ultravioleta y no la absorbiera”.

El trabajo comenzó con un dispositivo led de un centímetro cuadrado y entre 260 y 380 nanómetros, y se avanzó hasta utilizar 10 luces led diferentes, aplicando la tecnología a una serie de bacterias y hongos y siguiendo la legislación española, que establece los criterios sanitarios de la calidad del agua para el consumo humano.

Una led potabilizadora en menos de un minuto

El departamento de Biología Funcional, y en concreto el de microbiología de la Universidad de Oviedo, se encargó de analizar los resultados, y se llegó a la conclusión de que uno de los diez utilizados era el más prometedor, el que mostraba mayor relación calidad-precio.

“Los ensayos mostraron que con el agua en movimiento llegamos a una viabilidad del cero por ciento en un minuto. Un led en 80 mililitros potabiliza el agua en menos de un minuto. Se llegó a probar en cinco litros con 18 luces led y el resultado fue excelente en unos dos minutos, y con unas concentraciones de bacterias y hongos que no se encuentran en la naturaleza. No habría agua tan contaminada”, explica Ana Martínez.

Esta tecnología permitirá a Hidritec “fabricar potabilizadoras de menor tamaño, más compactas y con un uso más eficiente”, asegura Sergio Meana. También se podrá usar para el tratamiento de aguas residuales destinada al riego o baldeo, y para la desalación y ósmosis inversa, al principio del proceso, para evitar el crecimiento bacteriológico en la membrana sin productos químicos. El siguiente reto: que funcione con energía fotovoltaica.