Aida Martínez, ganadora del Poetry Slam: “Estoy cómoda contando historias personales”

Aida Martínez Suárez es Aida Ruvalle cuando recita. La ganadora del Poetry Slam de Avilés es ovetense, tiene 26 años y muchas ganas. Hace apenas unos días consiguió su pasaporte a final nacional del certamen poético tras una competición en el centro social de Las Vegas (Corvera) con cinco aspirantes. La final estatal será en Santiago de Compostela, en otoño. “Va a ser duro”, afirma la ganadora del Poetry Slam de Avilés. Eso sí, le queda tiempo para prepararse, escribir y recitar ante el micro para intentar asaltar los cielos de un género que se ha asentado con el paso de los años.

El Poetry slam es un torneo poético. Los participantes tienen un período corto de tiempo para recitar, unos tres minutos. En este caso el público actúa como jurado y emite sus votaciones. Aida Ruvalle conquistó la final en días pasados con dos obras: “Ave Barcelona” y “El vendedor de dinero”. La primera “es más triste” y la segunda “es todo lo contrario, anima a disfrutar de las cosas simples”. Ella prefiere guiarse por esa última enseñanza y aprender a dejarse llevar por los versos y componer poesías que lleguen a conquistar al público, como ya hizo en Las Vegas y también en la liga regular del Poetry Slam de Avilés.

La final del Poetry Slam de Santiago contará con una treintena de participantes. Aida Ruvalle representará a Avilés. El torneo durará tres días, dos para las semifinales y uno para la final. “Tengo muchas ganas de dar lo mejor de mí”, expresa la poeta, que afirma que le costó “cambiar el chip” para adaptarse al mundo del Slam porque venía de leer a poetas como García Lorca, entre otros clásicos del género. Aún así, se desenvuelve en esta técnica que, según cuenta, “tiene que ver más con el rap más que con un monólogo” rimado.

La dramatización forma parte del espectáculo y Aida Ruvalle, mientras tanto, sigue buscando su estilo. No tiene problema en abordar asuntos personales. “Me gusta contar una historia, no tiene porque hablar sobre mí, pero me encuentro mejor”, señala la joven que entre verso y verso piensa situar a Avilés en el mapa nacional del Poetry Slam a partir del próximo otoño.

No duda en que la prueba “será dura”. Lo dice tras escuchar el pasado viernes a “Zero”, campeón en Valladolid el pasado año y a su vez subcampeón de España, que fue uno de los invitados a la final avilesina. “Hay que buscar siempre el repertorio que mejor se adapta”, concluyó la poeta.