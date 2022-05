Muere Juan Alustiza, referente del baloncesto avilesino

El deporte avilesino pierde a uno de sus referentes. Juan Sabino Daniel Alustiza Esteban, histórico entrenador de baloncesto y gran impulsor de este y otros deportes en la ciudad, falleció el sábado en Avilés a los 89 años.

Miembro del consejo de administración de la Fundación Deportiva Municipal desde su constitución en 1978, lideró la sección de baloncesto del Grupo de Empresas Ensidesa, también introdujo este deporte en varios centros escolares y fue colaborador de la Atlética Avilesina.

Como entrenador era meticuloso y exigente en el trabajo. Era un apasionado de la canasta. Hasta en once ocasiones viajó a Estados Unidos para ver cientos de partidos del mejor baloncesto mundial, la NBA, un espectáculo del que guardaba inmumerables recuerdos, incluidos la vista a la tienda-bar de Magic Johnson, uno de sus jugadores de referencia, y su encuentro con Gasol en Memphis. Participó en la creación de la Asociación Nacional de Entrenadores de Baloncesto y formó parte del comité técnico nacional de la Federación Española de Baloncesto durante ocho años.

En 2017 recibió el reconocimiento del Ayuntamiento de Avilés a toda su trayectoria. “No me merezco tanto cariño, no he hecho tanto”, decía entonces el gran impulsor del baloncesto avilesino.

El funeral por Juan Alustiza se celebra este lunes, a mediodía, en la iglesia parroquial de San Nicolás de Bari. A continuación será incinerado en el tanatorio avilesino. Alustiza “deja un gran recuerdo y muchos y buenos amigos”.