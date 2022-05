Una obra que cambia la vida en Trasona

“Este ruido no lo aguanta ni Dios”, afirma Constantino Bada, párroco de Trasona. Lo dice frente a la autopista “Y”, a unos metros de la casa rectoral y de la iglesia, y ante el constante paso de vehículos. Un ruido clamoroso preside la escena. La conversación entre los vecinos obliga a elevar el tono porque la contaminación acústica lo invade todo. Los residentes, sobre todo los de las casas más próximas, ya no aguantan más ante tal volumen de decibelios.

Esperan que “ese ruido infernal”, como abunda el sacerdote, acabe cuanto antes. La esperanza, dicen, es lo último que se pierde y que este problema persiste desde hace 46 años, ya que la autopista que une Avilés, Oviedo y Gijón, la conocida como “Y” fue construida con un pavimento de hormigón armado para aplacar las fuertes lluvias y, pese a no sufrir apenas daños, “sí destroza oídos y las ruedas de los vehículos”. Ahora, los vecinos ven la luz al final del túnel y confían en que los ruidos de la autopista sean reducidos considerablemente en los próximos meses.

Todo después de que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana adjudicara a mediados del pasado mes de abril el plan antirruidos en la autopista por 2,9 millones de euros. La actuación se centrará en 3,3 kilómetros y estará financiada con cargo a los fondos Next Generation de la Unión Europea. “Es una muy buena noticia para los vecinos, llevamos muchos años sufriendo los ruidos”, afirma un grupo de residentes en la zona reunido en el entorno de la iglesia.

La noticia pone fin a años de reclamaciones, reuniones y peticiones a todas las administraciones. El proceso nunca estuvo tan avanzado. Sin embargo, acostumbrados a “buenas palabras”, hay vecinos que aún dudan de todo sobre la ejecución de las pantallas acústicas, el cambio del pavimento y la reducción del límite de velocidad fijados en el plan ministerial.

“Hasta que no lo vea, no lo creo”, afirma María Rodríguez es una de las más afectadas por esta situación. Hace medio año cambió las ventanas de su vivienda por otras de doble acristalamiento, aislante interior y “el problema persiste y de noche, mucho peor”. Esa “alegría”, que expresa Rosi Rodríguez, es contenida. Los vecinos urgen la presencia de maquinaria en la autopista, demandan soluciones y si a finales de año “no hay movimiento”, Lorenzo Hernández no dudará en convocar concentraciones para intentar agilizar los plazos al Ministerio de Transportes.

Mientras tanto, el ruido inunda todo y provoca afecciones auditivas. “La mitad estamos medio sordos”, indica Rodríguez. “Si estás un rato cerca de la autopista te duele la cabeza y la garganta de hablar tan alto”, afirma Bernardo Duarte. Y ocurre.

“Nunca es tarde si la dicha es buena”, indica Josefa Albuicet, tirando de refranero. “Aún así estaremos vigilantes para que la obra no se alargue en el tiempo, tras el verano si no hicieron nada, lo volveremos a recordar”, remarca Hernández.

José González Ovies “Iruchi”, Dorina García, Loli Rodríguez, Iraci de Lourdes, Rosi Rodríguez, María Rodríguez, Bernardo Duarte, Lorenzo Hernández y Josefa Albuicet representan a buena parte del tejido asociativo del barrio, a la asociación de vecinos “La Paloma”, a la sociedad de Festejos, a la plataforma de expropiados y al centro cultural.

Esperan que de una vez por todas, el alcalde, Iván Fernández, les convoque “como se comprometió” a una reunión con la empresa que va a ejecutar los trabajos para conocer el plan que “cambiará la vida en Trasona”, algo por lo que llevan esperando décadas, una solución ante el constante ruido provocado por los camiones y turismos “que no son pocos” y que ha terminado por “afectar a la salud” de una parroquia ubicada entre la siderurgia y la autopista.

Según el Ministerio de Transportes, el esperado plan para minimizar la contaminación acústica en Trasona, será “la primera de las obras que se han licitado en la línea de acción contra el ruido en las carreteras del Estado”. La actuación conllevará la construcción de pantallas antirruido en ambos márgenes de la autopista, pero en diferentes puntos kilométricos.

También se instalarán, dentro del mismo plan, pantallas metálicas y se extenderá un nuevo pavimento para reducir el ruido de rodadura del firme de hormigón armado actual. Una vez finalizada la actuación, la velocidad máxima permitida será de 80 kilómetros por hora frente a los 100 actuales. En total quedará protegido un tramo de 1.769 metros de pantallas acústicas.

La obra incluye, asimismo, un drenaje longitudinal en aquellas pantallas acústicas situadas al pie del talud con el objetivo de impedir los argayos en las cunetas.

Y mientras tanto, en Trasona, todavía cruzan los dedos para que “no haya imprevistos” y que la prometida y adjudicada mejora de la autopista sea una realidad a la mayor brevedad posible. “Cuando todo finalice haremos una espicha, eso fijo, y aplaudiremos porque nos va a cambiar la vida”, concluyeron.